Arisa: lo sfottò di Malgioglio e la controreplica ‘ruffiana’ di Madame

Arisa ha pubblicato una serie di foto al ‘naturale’ e Cristiano Malgioglio e Madame non hanno perso occasione per commentarle

Nelle ultime ore Arisa è stata la protagonista indiscussa dei social con una serie di scatti a dir poco bollenti e che non hanno mancato di attirare l’attenzione di fan e colleghi vip. Tra questi ovviamente non poteva mancare il paroliere Cristiano Malgioglio che, da grande estimatore dei gossip più trasgressivi, non ha perso occasione per dire la sua sulle foto al naturale della cantante. Il famoso ex volto del GF Vip ha quindi condiviso l’ironico l’appello fatto dall’artista (che ha scherzosamente affermato di cercare marito) e ha affermato di voler fare lo stesso:

Sono alla disperata ricerca di un marito di eta’ compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente un po’ ricco, belloccio a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un Diva, indiscussa, solare, gioiosa smaniosa, simpatica, perfetta e un po’ rompi…..Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo.

Oltre al paroliere più celebre della tv italiana anche tanti altri personaggi famosi si sono espressi tra i commenti al post di Arisa e si sono detti pronti ad aiutare la cantante nella ricerca di un nuovo partner. Ovviamente alla didascalia al suo post non sono mancate anche critiche e commenti e c’è chi non ha gradito affatto il modo in cui la musicista abbia deciso di mostrarsi in déshabillé. La cantante al momento non ha replicato alle polemiche nei suoi confronti, e non sembra intenzionata farlo (già in passato ha infatti più volte difeso il suo diritto a mostrarsi così come “mamma natura” l’ha fatta).

Il botta e risposta con Madame

Ad attirare l’attenzione generale tra i commenti al post di Rosalba Pippa vi è stato poi il commento della collega Madame, che le ha scritto “Ti amo”. Alla cantante ha risposto gelida la stessa Arisa: “ Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare “. La replica della musicista ha rapidamente fatto il giro del web ma Madame si è sbrigata a controbattere con toni pacati poco prima che scoppiasse un vero e proprio putiferio: “Ti offro una cenetta chic, vestiti elegante”.

Arisa risponderà ulteriormente alla collega? In tanti tra i fan dei social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se le due cantanti si mostreranno mai insieme via social.

Arisa: la vita privata

Arisa è single da quando è giunta al termine la sua liaison con il ballerino Vito Coppola, conosciuto durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. In precedenza ha vissuto un’importante storia d’amore con il manager Andrea Di Carlo, ma purtroppo anche questa si è conclusa in un nulla di fatto. In più d’un occasione ha svelato di essere in difficoltà a trovare la persona giusta per lei nonostante il suo desiderio più grande sia quello di costruire un giorno una famiglia tutta sua. Riuscirà a realizzare prima o poi il suo desiderio?