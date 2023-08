Madame scrive “ti amo”, Arisa la sbugiarda: figuraccia epica

Madame, al secolo Francesca Calearo, ha commentato gli scatti di Arisa divenuti virali in queste ore, ricevendo una replica ‘gelatissima’ dalla cantante. Nel corso della mattinata di lunedì 28 agosto, Rosalba Pippa (vero nome dell’artista de La Notte) ha postato sul suo profilo Instagram delle foto in cui si è ritratta come mamma l’ha fatta. In un batter d’occhio sono piovuti migliaia di commenti. Diversi colleghi si sono complimentati con l’ex prof di canto di Amici. Tra questi appunto Madame che ha scritto un tenero “Ti amo”. Per Arisa, però, l’uscita è stata tutt’altro che convincente e infatti ha rifilato alla Calearo una replica fulminante: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare”.

Così Arisa ha smascherato la collega Madame: l’affondo (e non è uno scherzo)

La risposta ha raccolto migliaia e migliaia di like e una miriade di sfottò da parte degli utenti che hanno spernacchiato Madame. Il punto è che pare proprio che Rosalba non stesse scherzando. Insomma, volete o nolente sembra che abbia voluto smascherare Madame, sottolineando che sarebbe meglio rispondere in privato alle persone che si “amano” piuttosto che spuntare con commenti retorici sotto ai post virali. Altrimenti detto, la giovane Calearo ha fatto una figura non proprio memorabile. Anzi gliel’ha fatta fare Arisa.

Arisa, passaggio da Mediaset alla Rai: da Amici a The Voice Kids

La cantante non sarà presente nel cast dei docenti nella prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. Al suo posto subentrerà un’altra vecchia conoscenza del talent show, vale a dire Anna Pettinelli. Arisa emigrerà in Rai, dove è stata arruolata nella giuria della seconda edizione di The Voice Kids, programma condotto da Antonella Clerici.

Tornando ai prof di Amici, a parte Arisa, tutti confermati: anche Raimondo Todaro, che pareva dovesse essere sostituito, ha invece messo in tasca la riconferma. Dunque ecco la griglia definitiva degli insegnanti: al canto la già citata Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi; al ballo Emanuel Lo, Raimondo Todaro e l’immancabile Alessandra Celentano. Come al solito il programma comincerà a settembre; in primavera spazio poi alla fase finale del Serale.