Arisa come mamma l’ha fatta: le foto provocano scalpore, reazioni

Ennesima provocazione social da parte di Arisa, al secolo Rosalba Pippa, che poche ore fa ha postato un carosello di immagini che la ritraggono senza veli sul suo profilo Instagram. La cantante è reduce da una esperienza molto emozionante vissuta sul palco del concerto finale della Notte della Taranta e, a poche ore dal successo, è tornata sui social per trovare l’amore della sua vita. Arisa ha sorpreso tutti i suoi followers posando completamente nuda e facendo un appello singolare: “Valuto proposte di matrimonio” è l’incipit del bizzarro post, o sarebbe meglio dire annuncio matrimoniale.

Le foto di Arisa nuda

Non è certo la prima volta che Arisa decide di mostrarsi sui social come mamma l’ha fatta. Come i suoi fans ricorderanno, soprattutto ultimamente, la cantante ha scelto in più occasioni di celebrare il suo corpo per dimostrare di aver finalmente imparato ad accettarsi così com’è. Questa volta però l’intento è stato del tutto diverso: il carosello di foto senza veli della cantante si è trasformato in una sorta di annuncio matrimoniale.

Arisa, spinta dal desiderio di trovare finalmente l‘anima gemella, ha scritto una lunga didascalia a corredo del post nella quale ha specificato quali sono i tratti distintivi del suo uomo ideale:

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede”. La cantante ha poi aggiunto “Solo intenzioni serie, no perditempo.”

Insomma Arisa vuole davvero trovare l’amore e in particolare una persona che sia disposta a metterla al centro del suo mondo e riservarle le attenzioni che merita. Infatti, nonostante abbia avuto numerose liaison e nonostante un giorno le piacerebbe crearsi una famiglia tutta sua, al momento Arisa non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto per lei. Riuscirà nel suo intento? Sarà proprio questo post a fare da galeotto? Solo il tempo potrà dirlo. Una cosa è certa però, spinta dal bruciante desiderio di scovare l’anima gemella, Arisa ha dato il meglio di sé in quelle foto, infiammando letteralmente il web.

Le reazioni dei fans

Come anticipato, il post di Arisa ha completamente spiazzato i follower. Sono stati tanti i messaggi degli utenti che si sono accumulati in poco tempo sotto al post. Tra di loro anche diversi colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo che hanno apprezzato l’ironia della cantante ma soprattutto la sua voglia di mettersi ancora una volta in gioco scherzando su un aspetto molto delicato della sua vita privata.

Altri invece hanno criticato la cantante con commenti come: “Ma ti sembra il caso? Che tristezza”, oppure “Ma sei seria?”. Certamente Arisa negli anni ha dimostrato di essere un personaggio molto eccentrico e del tutto fuori dagli schemi, per questo motivo chi la conosce bene e la apprezza da tempo ha colto subito l’ironia del gesto. Per tutti gli altri è parsa l’ennesima provocazione.