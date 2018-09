Ariana Grande distrutta: il gesto dopo la morte dell’ex fidanzato Mac Miller

Ariana Grande “parla” per la prima volta dopo la morte di Mac Miller

Ore difficili per Ariana Grande. La cantante è letteralmente devastata per la morte dell’ex fidanzato Mac Miller. Il rapper è deceduto all’età di 26 anni per un’overdose. Secondo alcuni rumors l’italo-americana sarebbe addirittura finita in ospedale a causa di un forte attacco d’ansia. Al momento nessuno ha confermato la notizia ma Ariana ha deciso di salutare Mac su Instagram. La Grande ha scelto di condividere uno scatto di Miller – molto probabilmente realizzato ai tempi della loro storia d’amore – senza utilizzare neppure una parola. Un gesto che ha subito fatto incetta di like e commenti.

Come è morto Mac Miller: la dipendenza del cantante

Mac Miller – il cui vero nome era Malcolm James McCormick – è stato trovato morto nella sua camera da letto, nella casa a San Fernando Valley, in California, ucciso da un’overdose. Miller combatteva da tempo con problemi di droga. Solo qualche settimana fa, la polizia di Los Angeles lo aveva fermato con l’accusa di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dopo essersi schiantato contro un palo con la sua auto. Mac ha avuto una relazione di un paio d’anni con Ariana Grande ma prima di innamorarsi i due sono stati a lungo amici. La popstar ha provato ad aiutare, invano, il collega. “Non sono una babysitter o una madre e nessuna donna dovrebbe sentirsi obbligata ad esserlo”, aveva detto la giovane all’indomani della rottura con il rapper.

Le ultime parole di Mac Miller sull’ex fidanzata Ariana

Qualche settimana fa, Mac Miller aveva rotto il silenzio sulla nuova relazione di Ariana Grande, quella con Pete Davidson: “La vita è stressante, quindi sì, nella nostra storia ci sono stati momenti di stress. Succede a tutti. Ero innamorato di una persona. Siamo stati insieme 2 anni. Abbiamo passato insieme bei momenti, brutti momenti, periodi di stress e tante altre cose. Poi è finita ed entrambi siamo andati avanti. Non penso cose cattive su di lei, anzi sono felice della sua storia e del fatto che sia riuscita a cambiare pagina. So che anche lei pensa lo stesso di me“.