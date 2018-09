Ariana Grande: la reazione alla morte dell’ex fidanzato Mac Miller

Mac Miller è morto: come ha reagito Ariana Grande

Mac Miller è morto. L’ex fidanzato di Ariana Grande è deceduto per overdose. È stato trovato senza vita nella sua camera da letto, nella casa di San Fernando Valley, in California. Il rapper, che aveva solo 26 anni, combatteva da tempo contro le sostanze stupefacenti. La famiglia di Malcolm McCormick – questo il vero nome del cantante – ha confermato la morte del giovane definendolo “una luce brillante in questo mondo per la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan”. Ma in queste ore tutti gli occhi sono puntati su Ariana, che è stata accanto a Mac per un paio d’anni. Prima di innamorarsi, però, i due sono stati a lungo amici. La coppia è scoppiata a fine 2017 e da gennaio l’italo-americana è fidanzata con il comico e attore Pete Davidson, che sposerà l’anno prossimo. Come ha reagito la Grande davanti alla notizia della morte di Mac Miller?

La reazione di Ariana Grande alla morte dell’ex fidanzato

Ariana Grande è letteralmente devastata per la morte di Mac Miller. Nonostante il rapporto spezzato dopo la fine della love story, la popstar ha amato sul serio l’ex fidanzato e sapere della sua scomparsa la sta facendo soffrire parecchio. Al momento l’ex stellina Disney ha preferito non rilasciare alcun commento a riguardo. In molti hanno addirittura accusato Ariana della scomparsa di Mac e questo ha portato la Grande a chiudere per qualche ora la sua bacheca Instagram. L’interprete è stata difesa a spada tratta dai suoi numerosi fan, che hanno sottolineato come in passato la loro beniamina abbia cercato di salvare in tutti i modi Miller. Ma quest’ultimo è stato sempre irremovibile, tanto che Ariana è stata poi costretta a lasciarlo.“Non sono una babysitter o una madre e nessuna donna dovrebbe sentirsi obbligata ad esserlo“, aveva scritto tempo fa Ariana su Twitter, definendo la relazione con Mac “tossica”.

Le ultime parole di Mac Miller su Ariana Grande

Qualche settimana fa, Mac Miller aveva rotto il silenzio sulla nuova relazione di Ariana Grande, quella con Pete Davidson: “La vita è stressante, quindi sì, nella nostra storia ci sono stati momenti di stress. Succede a tutti. Ero innamorato di una persona. Siamo stati insieme 2 anni. Abbiamo passato insieme bei momenti, brutti momenti, periodi di stress e tante altre cose. Poi è finita ed entrambi siamo andati avanti. Non penso cose cattive su di lei, anzi sono felice della sua storia e del fatto che sia riuscita a cambiare pagina. So che anche lei pensa lo stesso di me“.