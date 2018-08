Ariana Grande: i dettagli sulle nozze

Ariana Grande sempre più innamorata del suo Pete. L’ultimo gesto della cantante aveva già mandato in visibilio i fan, quando agli MTV VMA al ritiro del premio Best Pop Video per il suo singolo “No Tears Left To Cry” aveva gridato “Pete Davidson, grazie di esistere”! Adesso, grazie alla sua recentissima intervista allo show mattutino Good Morning America abbiamo ancora più dettagli sulla loro storia d’amore e sul loro matrimonio. Si, i due giovani pensano proprio di sposarsi, ma non tempestivamente. Infatti Ariana Grande ha chiarito dicendo: “Non avverrà presto. Sarà l’anno prossimo“. Questo non ferma la sua frenesia per i preparativi in pieno svolgimento. Infatti la venticinquenne ha dichiarato che i suoi amici e la sua famiglia stanno facendo un vero e proprio brainstorming di idee per il lieto evento. Al riguardo svela: “Non ho mai speso così tanto tempo o energie a pianificare qualcosa di personale, che nutre così tanto la mia anima e il mio cuore.”

Ariana Grande e i suoi sentimenti per Pete Davidson

Michael Strahan ha provato ad estorcere ad Ariana Grande anche qualche dichiarazione riguardante i suoi sentimenti per il fidanzato ottenendo come risposta: “E’ come una sensazione, sai?” e la cantante aggiunge imbarazzata: “E’ un clichè quando le persone ti dicono ‘quando lo capirai, lo saprai’.” Strahan ha cercato di convincere la Grande a parlare di come ha capito che Davidson è la sua anima gemella : “Lo senti e basta, capisci?” risponde lei. La storia sembra migliorare di giorno in giorno, tanto che la star afferma di essere grata di averlo nella sua vita, tanto che esclama al conduttore: “La vita è bella”. La cantante di Dangerous Woman ha aggiunto di essere consapevole che lei e il comico della SNL a volte risultano davvero fastidiosi con il loro mostrarsi troppo innamorati.

Ariana Grande e la musica

Per quanto riguarda il versante musicale, i fan non dovranno più aspettare. E’ uscito Sweetner, il nuovo progetto discografico di Ariana Grande, che presenta la giovane pop star in una versione inedita. Sono 15 le tracce che dimostrano la nuova evoluzione musicale dell’ex stellina di Nickelodeon.