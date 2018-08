Ariana Grande agli MTV VMA 2018: “Pete Davidson, grazie di esistere”

Mtv Video Music Awards 2018: Ariana Grande ritira il premio e urla una frase al fidanzato Pete Davidson

Ariana Grande è salita sul palco degli Mtv Video Music Awards 2018 per ritirare il suo premio. La cantante amata sopratutto dai giovanissimi, ha vinto il premio Best Pop per il singolo No Tears Left To Cry. Ariana Grande, nel suo discorso di ringraziamento, ha avuto delle parole speciali per il suo fidanzato il comico Pete Davidson. “Pete Davidson, grazie di esistere“ ha infatti urlato la cantante. Poi dedica delle parole anche ai suoi numerosissimi fan che la sostengono in tutto il mondo: “Sono così grata, prima di tutto, per i miei fan, vi amo così tanto. Amici di internet, vi amo, siete le persone più divertenti e più solidali”.

Ariana Grande, sul red carpet con il suo fidanzato Pete Davidson: sguardi innamorati

Che Ariana Grande e Pete Davidson siano una coppia è ormai un dato di fatto. I due hanno, durante gli Mtv Video Music Awards, hanno calcato, per la prima volta insieme, il red carpet. Riflettori tutti puntati sulla fresca coppia, più che inseparabile, che sul tappeto rosso ha regalato sorrisi alle macchine fotografiche. I due si scambiano sguardi e si abbracciano dimostrando tutto il loro amore alla luce del sole. Di recente, la star ha anche dedicato una canzone al suo fidanzato, la sua “anima gemella” così come Ariana Grande definisce il suo Pete Davidson.

Ariana Grande e Pete Davidson: presto le nozze?

Da qualche settimana non si parla ormai d’altro e i fan di Ariana Grande lo sanno bene. Il possibile matrimonio tra la cantante e il comico Pete Davidson potrebbe essere, infatti, molto vicino. D’altronde, i due, sembrano essere molto innamorati.