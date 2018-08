Ariana Grande dedica una canzone a Pete Davidson: “Sei la mia anima gemella”

Ariana Grande e la dedica speciale al fidanzato Pete Davidson: una canzone per la sua “Anima Gemella”

L’ultimo album di Ariana Grande ha decisamente entusiasmato i fan. Dopo mesi di attesa, infatti, questi hanno finalmente avuto l’occasione di ascoltare il progetto musicale uscito in occasione dei 25 anni della cantante. Questo è sicuramente un periodo felice per l’artista, sia a livello professionale che a livello sentimentale. Con il fidanzato Pete Davidson difatti le cose procedono così bene che Ariana ha addirittura deciso di dedicare a quest’ultimo una delle sue ultime canzoni dove, nello specifico, lo definisce come la sua “Anima gemella“.

Ariana Grande dedica una canzone del suo nuovo album al fidanzato Pete Davidson e viene criticata dai fan: la replica della cantante

Quando Ariana Grande ha rivelato per la prima volta di aver dedicato una delle canzoni del suo nuovo album a Pete Davidson molti dei suoi fan, sui social, non hanno apprezzato la sua scelta. Alle critiche ricevute, allora, la cantante aveva risposto: “È il mio fidanzato. Questo è il mio album. Sono un artista e un essere umano onesto ed emotivo e se questa mia apertura nel mio lavoro non fa per voi ,va bene, non mi offendo”. Di contro, invece, Davidson ha fatto sapere che la canzone-tributo della sua fidanzata al loro amore è una delle sue preferite tra quelle presenti nel nuovo album.

Ariana Grande e Pete Davidson presto sposi? Le Nozze sembrerebbero essere sempre più vicine

Ariana Grande non è la sola a credere fortemente alla sua relazione con Pete Davidson. Quest’ultimo, infatti, in una recente intervista rilasciata a GQ aveva dichiarato: “Il giorno in cui l’ho incontrata, ho pensato: Ehi, ti sposerò domani”. In quell’occasione, inoltre, pare che Davidson abbia pure mandato una foto alla cantante dove le mostrava alcuni anelli di fidanzamento. I due convoleranno presto a nozze? Viste le premesse, al momento, noi non sentiamo di escluderlo a priori.