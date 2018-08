Pete Davidson copre il tattoo dedicato ad Ariana Grande: il motivo

Pete Davidson copre il tatuaggio dedicato alla sua fidanzata Ariana Grande: c’è una spiegazione

Come ormai è noto l’idolo delle teenager Ariana Grande e l’attore e comico Pete Davidson sono ufficialmente fidanzati. Pete Davidson ha dimostrato il suo amore per la cantante tatuandosi dei simboli chiaramente dedicati a lei. Stiamo parlando della sigla AG, iniziali della fidanzata, su di un dito e la maschera con le orecchie da coniglio che i fan di Ariana Grande conoscono molto bene, dietro all’orecchio. Da alcune recenti fotografie scattate a Pete Davidson questo tatuaggio non si vede. Il popolo del web già pensava ad una rottura tra i due ma il motivo è ben diverso.

Pete Davidson e il mistero del tattoo dedicato ad Ariana Grande: ecco il motivo

Come riporta Mtv, Pete Davidson è impegnato con un nuovo progetto lavorativo. L’attore sta infatti girando un nuovo film e il suo personaggio non ha tatuaggi sul corpo. Dunque è questo il motivo per cui il tatuaggio dedicato ad Ariana Grande non è visibile. Il tattoo è stato coperto con del trucco. Nessuna crisi amorosa quindi tra la cantante Ariana Grande e il suo fidanzato Pete Davidson.

Ariana Grande: pronta a sposare il comico Pete Davidson?

Non sono passati molti mesi da quando si parlava del possibile matrimonio tra Ariana Grande e il suo ex fidanzato Mac Miller. Adesso cambia il fidanzato ma non varia il concetto. Sul web circola da tempo la notizia che la cantante sarebbe pronta ad unirsi in matrimonio con il suo nuovo fidanzato Pete Davidson il 4 agosto 2018.