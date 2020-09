Dopo Manuela Arcuri anche il fratello Sergio ha deciso di dire la sua sull’Aresgate. L’attore, oggi lontano dal mondo del piccolo schermo, ha difeso a spada tratta l’Ares Film e il suo produttore Alberto Tarallo. Arcuri junior non ha esitato a definire Adua Del Vesco e Massimiliano Morra degli ingrati e degli irriconoscenti nei confronti di chi ha creduto in loro fin dal primo momento. Sergio ha assicurato che quello dell’Ares è sempre stato un ambiente tranquillo, un clan nel senso sano del termine che viveva come una famiglia in una grossa villa a Zagarolo, alle porte di Roma. Non tutti gli attori dell’agenzia abitavano lì ma solo quelli che erano appena arrivati o volevano risparmiare sull’affitto, come nel caso della Del Vesco. L’interprete di Latina ha chiarito che Tarallo non ha mai imposto nulla ai suoi attori ma che al massimo si limitava a dare dei consigli.

Aresgate: Sergio Arcuri, fratello di Manuela, contro Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

“Adua era una giovane ragazza che veniva dalla Sicilia, per venire a fare le cose in Ares prendeva l’autobus, e nel giro di pochissimo tempo è diventata la protagonista. In una prima fase, che non so quanto sia durata, era contentissima di quanto aveva avuto e di quello che Ares, e Tarallo nello specifico, le avevano dato. Mi ricordo la questione del cambio del nome, per esempio. Mi disse che non era per niente contenta di chiamarsi Adua Del Vesco, perché era un nome, come diceva lei, “vecchio” e lei era una ragazzina, aveva 20 anni, forse anche meno. “È un nome vecchio, non mi piace per niente. Però va bene lo cambio se è una cosa che mi serve per la mia carriera”, mi disse”, ha dichiarato Sergio Arcuri a Fanpage. “Sicuramente ti dava dei consigli, ma come li ha dati a mia sorella, a me e a chi ha lavorato con lui, ma consigli anche abbastanza perentori. Secondo me questa cosa va fatta così perché è giusto così. Però poi sceglievi tu. Anche a me disse che avrei dovuto cambiare nome, perché chiamandomi “Arcuri” mi avrebbero sempre paragonato a mia sorella. Ma io, che ero fiero del mio cognome, volli mantenerlo”, ha aggiunto.

Sergio Arcuri su Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: “Sedotti e abbandonati”

“Loro sono rimasti un po’ “sedotti e abbandonati”. Nel periodo in cui stavano in Ares, soprattutto Morra, si sentiva il nuovo Mastroianni. Poi la carriera si è arenata. Probabilmente ne attribuisce le colpe a Tarallo. Colpe che magari Tarallo ha pure, perché forse gli ha fatto fare solo un certo tipo di personaggio e non lo ha fatto studiare. Molti attori dell’Ares decidevano di non studiare perché si sentivano già arrivati”, ha sottolineato il fratello di Manuela Arcuri. E poi ancora: “Adua quando è arrivata a Roma non aveva una casa. Alla fine stai in una mega villa, servita e riverita…All’inizio era molto contenta di essere ospitata. Poi probabilmente quando è diventata famosa e ha cominciato a guadagnare soldi e indipendenza, voleva staccarsi. Però ti assicuro che non tutti quelli che lavoravano in Ares da protagonisti – non è successo a me, non è successo a mia sorella – andavano a vivere da Tarallo. Se ne avevi bisogno e glielo chiedevi, ti ospitava molto volentieri. Che oggi rinneghino non mi sembra un segno di riconoscenza. Tarallo faceva un po’ il mecenate. Prendeva queste persone semi sconosciute nelle quali individuava del potenziale, come fanno le major a Hollywood. Ma con il benestare di chi era contento di lavorarci e di fare ciò che diceva Tarallo. Se non eri contento potevi tranquillamente rifiutare, non ti costringeva”.

Sergio Arcuri: chi è il fratello di Manuela Arcuri e cosa fa

Classe 1974, Sergio Arcuri è il fratello maggiore di Manuela Arcuri. Dopo la laurea in Ingegneria e la carriera militare ha iniziato a recitare nel 2008. Il debutto è avvenuto in una fiction di Canale 5: Io non dimentico. Successivamente ha recitato ne: Il commissario Manara, L’onore e il rispetto 2, Caterina e le sue figlie 3, Sangue caldo, Viso d’angelo, Pupetta, Baciamo le mani, Furore. Nel 2009 ha affiancato Veronica Maya nello show di Rai Uno Incredibile. Sergio è fidanzato con Valentina, dalla quale ha avuto nel 2019 la figlia Nicole. In passato Arcuri ha avuto una breve liaison con Mercedesz Henger.

Aresgate, chi ha difeso Alberto Tarallo dalle accuse di Adua

Prima di Sergio Arcuri si sono schierati dalla parte di Ares Film altri attori come Manuela Arcuri, Ursula Andress, Brando Giorgi, Francesco Testi, Antonella Ponziani. Eva Grimaldi ha invece preferito restare in silenzio sulle accuse di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.