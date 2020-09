Nuove dichiarazioni in favore dell’Ares Film dopo che è scoppiato lo scandalo subito bollato con il nome di Aresgate. Non solo Manuela Arcuri e Ursula Andress, anche Brando Giorgi si è schierato dalla parte del produttore Alberto Tarallo. Brando è un attore molto conosciuto dagli amanti del piccolo schermo: ha recitato in Incantesimo, Vivere, Centovetrine, Un posto al sole e diverse fiction Mediaset prodotte dall’Ares Film. In una intervista al settimanale Nuovo Tv Giorgi ha rivelato di conoscere Tarallo da ben trent’anni e di non essere mai incappato in situazioni spiacevoli o imbarazzanti. L’interprete classe 1966 ha lavorato a circa 7/8 progetti dell’Ares Film e ha assicurato di non aver mai subito ricatti o pressioni sulla sua vita privata. Giorgi non ha mancato di tirare una frecciatina a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ribadendo che non è bello sputare nel piatto dove si è mangiato per tanti anni.

Aresgate, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: cosa ha detto Brando Giorgi

“Conosco Alberto Tarallo dal 1990 e non mi sono mai trovato in situazioni imbarazzanti con lui. Non mi ha mai fatto ricatti. Ho lavorato in 7 o 8 suoi progetti tra film e fiction e non ho mai respirato l’atmosfera che raccontano Adua e Massimiliano al GF Vip”, ha dichiarato Brando Giorgi alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Non posso entrare nel merito di quello che hanno vissuto loro, ma io non mi sono mai trovato in situazioni strane con Tarallo”, ha aggiunto. Per poi concludere: “A me non piacciono tutte quelle persone che prima mangiano in un piatto e poi ci sputano sopra”. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra replicheranno mai a queste dichiarazioni?

Aresgate, Manuela Arcuri e Ursula Andress contro Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Ursula Andress – prima indimenticabile Bond Girl della saga di 007 – ha scritto una lettera a Dagospia attaccando senza mezzi termini Adua e Morra per le loro velate accuse. Ursula ha confidato di aver frequentato per anni la casa di Alberto Tarallo e Teodosio Leosito, definendo il primo un amico e un gentiluomo. L’Andress ha ricordato di quelle belle e spensierate serate dove si cenava e poi si guardava tutti insieme un film. Proprio in una di queste serate l’84enne ha conosciuto la Del Vesco e Massimiliano che, a detta di Ursula, hanno inventato tutto per restare sulla cresta dell’onda. La star trova ignobile, poi, il comportamento di certe trasmissioni, pronte a infangare la reputazione di certe persone “solo per ragioni di audience, ma sono sicura, anzi so per certo, che i fatti gli daranno ragione”.

Manuela Arcuri si è invece detta senza parole per tutta la polemica nata nei giorni scorsi per via delle confidenze di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al GF Vip. Secondo l’interprete di Latina i due colleghi sono stati irriconoscenti e hanno detto cose assai pesanti. “Io ho solo visto tanta generosità di Alberto Tarallo. Un grandissimo produttore che ha creato attori totalmente sconosciuti che venivano dal nulla”, ha affermato l’Arcuri, chiarendo di non aver mai ricevuto imposizioni restrittive sul come vivere la propria vita privata. Manuelona è apparsa anche infastidita per le parole pronunciate da Adua sul suicidio di Teodosio Losito, avvenuto nel 2019. “Ascoltare la frase istigazione al suicidio mi infastidisce”, ha puntualizzato.

Grande Fratello Vip: silenzio sull’Aresgate dopo il coming out di Gabriel Garko

Dopo le confidenze notturne di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip non si è più parlato dell’Aresgate. L’argomento è stato trattato, seppur velatamente, solo con il coming out di Gabriel Garko. Dopo anni di silenzio il 48enne ha finalmente rivelato di essere gay e che la sua storia con Adua è stata tutta una montatura.