Antonella Fiordelisi torna a parlare della storia d’amore con Ignazio Moser e non solo

Antonella Fiordelisi è tornata a parlare della sua love story con Ignazio Moser. Da quando la verace spadista ha rivelato di aver amato in passato il fidanzato di Cecilia Rodriguez in molti vogliono sapere di più. Se il figlio di Francesco Moser ha preferito – per il momento – non proferire parola, la Fiordelisi si è lasciata andare a qualche confidenza in più. Senza però snocciolare troppi dettagli: dopo aver chiarito che è stata lei a chiudere il rapporto, la bella 21enne ha ammesso che con Ignazio c’è stata una storia piuttosto lungo e travagliata. “È una storia troppo lunga da raccontare, mi servirebbe un libro”, ha ammesso la Fiordelisi, oggi felicemente impegnata con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio di Temptation Island.

Antonella Fiordelisi e la stoccata a Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo

In attesa di scoprire nuovi retroscena della liaison con Ignazio Moser, Antonella Fiordelisi ha approfittato delle domande dei suoi follower per lanciare una frecciatina a Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo. Le due in passato non hanno risparmiato critiche e commenti negativi ad Antonella, soprattutto dopo il tradimento di Francesco Chiofalo. E ora che Selvaggia e Eliana hanno litigato, la Fiordelisi si è praticamente presa la sua rivincita. “A differenza di altre che parlano sempre di me ogni volta, io lascio che sia il tempo a smascherare”, ha sottolineato la sportiva di Salerno.

Antonella Fiordelisi è di nuovo felice accanto a Francesco Chiofalo

Intanto prosegue a gonfie vele la relazione tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo: dopo le incomprensioni degli ultimi mesi i due sono più che mai complici e affiatati.