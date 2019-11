Antonella Fiordelisi ha perdonato Francesco Chiofalo: è di nuovo amore

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono tornati insieme

Dopo mesi di inseguimenti, romanticherie e gesti d’amore Lenticchio ce l’ha fatta: Antonella Fiordelisi ha deciso di dare un’altra chance alla relazione con Francesco Chiofalo. L’ex tentatrice di Temptation Island aveva mollato il personal trainer romano dopo aver scoperto un tradimento. Chiofalo si è subito pentito di quanto fatto alle spalle della fidanzata e ha capito di amarla veramente. Così tanto da fare il possibile per riconquistarla: Antonella è stata titubante per un lungo periodo ma alla fine ha ceduto alla corte serrata di Francesco. Ora i due sono tornati ufficialmente insieme e l’ex di Selvaggia Roma lo ha annunciato sui rispettivi profili social, a corredo di una romantica foto davanti ad una ruota panoramica.

Francesco Chiofalo annuncia il ritorno di fiamma con Antonella

“Dopo 3 mesi che sono venuto nella tua città ho capito gli errori fatti: giuro non lo farò mai più! Mi hai dato questa seconda opportunità e non sbaglierò mai più. Ti amo amore mio sei la cosa più importante della mia vita”, ha scritto Francesco Chiofalo su Instagram. Non è tardato ad arrivare il commento di Antonella Fiordelisi: “La prossima volta che fai ca….e ti spezzo le gambine”.

Francesco Chiofalo in lacrime per il perdono di Antonella

In alcune stories, sempre su Instagram, Lenticchio non ha nascosto le lacrime: “Piango per davvero, non riesco a crederci”. Francesco Chiofalo ha fatto davvero di tutto per riuscire a riavere l’amore di Antonella Fiordelisi. Che dire: missione compiuta!