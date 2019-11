Francesco Chiofalo non molla: nuova lettera d’amore per Antonella

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non sono tornati insieme (per il momento)

Francesco Chiofalo non si arrende. Il Lenticchio di Temptation Island sta facendo davvero di tutto per riconquistare l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, che l’ha mollato dopo aver scoperto un tradimento con una commessa romana. In questi mesi il personal trainer ha fatto di tutto per riconquistare la fiducia della schermitrice campana ma fino ad oggi Antonella non ha concesso una seconda possibilità al giovane. Che ha deciso di tentare ancora una volta con una lettera d’amore pubblicata sul settimanale Di Più. Una missiva nella quale il 30enne ammette le proprie colpe e chiede di dare un’altra chance a questa storia d’amore, nata per caso mentre Francesco affrontava un tumore al cervello.

Le parole di Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi

“Antonella mia, un legame come il nostro non può finire, non si cancella per una ragazzata. Non me la sento, per ora, di dire pubblicamente che cosa c’è stato veramente tra me e quella ragazza che non voglio nominare. Temo di poter essere frainteso e di finire al centro dei pettegolezzi”, ha scritto Francesco Chiofalo nella sua lettera su Di Più. “Ma sappi amore che non è successo nulla di importante, nulla che possa compromettere un amore come il nostro. Senza di te, la vita non ha più senso”, ha aggiunto. “Concedimi l’opportunità di dimostrarti quanto ti amo, non buttiamo via tutto. Sono disperato”, ha ribadito Lenticchio. La Fiordelisi replicherà?

I mille gesti di Francesco Chiofalo per conquistare Antonella

Al di là della lettera, Francesco Chiofalo sta facendo il possibile per riconquistare Antonella Fiordelisi. Ogni settimana si reca a Salerno, la città dove la sportiva è nata e cresciuta. Aspetta la ragazza in ginocchio di fronte al portone del suo palazzo e la omaggia continuamente di fiori. Lenticchio ha cercato un appoggio nei genitori di Antonella, regalando loro un cesto di prodotti gastronomici artigianali. In più Francesco non ha dimenticato di contattare le amiche della Fiordelisi senza però ricevere risposta. Ci sarà mai una pace tra i due?