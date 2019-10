Francesco Chiofalo e Fiordelisi, scoppia la pace: la ‘soap’ continua

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, scoppia la pace: la ‘soap opera’ continua

Altro colpo di scena nella soap opera sentimentale targata Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La coppia, che di recente è stata al centro della cronaca rosa per un addio burrascoso e chiacchieratissimo, pare che voglia darsi una seconda chance. Nelle ultime ore sia il personal trainer capitolino sia la schermitrice hanno lanciato via social segnali lampanti in tal senso. Se il ritorno di fiamma dovesse essere confermato, senza dubbio riprenderanno quota le critiche nei loro confronti. Infatti, sono tanti coloro che continuano a sostenere che tutto il trambusto sentimentale di questo periodo sia stato creato ad hoc per ottenere maggiore visibilità. I diretti interessati, circa tali voci, si sono sempre difesi, dichiarando che le loro pene d’amore sono tutt’altro che costruite.

Chiofalo-Fiordelisi, “Potremmo ritornare…”

Poche ore fa la Fiordelisi ha pubblicato una Stories su Instagram taggando Francesco Chiofalo con tanto di emoticon sorridente. A far da sfondo al messaggio il tappeto musicale di “Potremmo ritornare”, celebre brano di Tiziano Ferro. Messaggio più che chiaro di riconciliazione, alla luce anche di quello che ha dichiarato Chiofalo pochi istanti prima di lei. Il personal trainer capitolino ha fatto chiarezza sui ripetuti suoi avvistamenti a Salerno (città in cui abita Antonella) avvenuti nei giorni scorsi, spiegando, attraverso una lunga serie di Stories, che è vero che ha visto in più occasioni l’ex. Motivo? Cene e qualche momento di confronto, tuttavia ben centellinati dalla schermitrice che sarebbe ancora sul ‘chi va là’. Questa la versione di Francesco che, oltre alle tante Stories, ha riassunto tutto in un post.

“Chiedere scusa quando si sbaglia non è perdere la dignità”

“Chiedere scusa quando si sbaglia non è perdere la dignità … è avere le p. di ammettere di aver fatto un errore!”, esordisce Chiofalo che aggiunge: “Sicuramente avrò fatto degli errori con te, ma me ne sono pentito e tu sai quanto sono stato male in questi 2 mesi che mi hai lasciato e quanto sia importante per me risolvere questa situazione e avere da te una seconda opportunità”. “Vengo a Salerno, nella tua città, tutte le settimane cercando il tuo perdono – prosegue ‘Lenticchio’ – in questo momento sei confusa… una parte di te vorrebbe perdonarmi mentre l’altra parte di te mi odia e non vorrebbe più saperne niente di me… ti chiedo solo di pensare bene alla tua scelta e di seguire ciò che ti dice il cuore… ti amo amore mio.” E pare che Antonella abbia deciso, grazie anche ‘all’aiuto’ di Tiziano Ferro…. “Potremmo ritornare”.