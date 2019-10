Chiofalo e Fiordelisi, svelati incontri segreti: accuse, chiarimenti e confessioni

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo di nuovo insieme? Scoperto l’incontro

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo non sono tornati insieme ma si sono rivisti, e questo i fan lo sanno bene tant’è che li hanno criticati entrambi aspramente spingendo lui, che a suo dire sta cercando di riconquistare la Fiordelisi in tutti i modi, a intervenire su Instagram; le storie sono state pubblicate poche ore fa e Francesco in pochi minuti non ha fatto altro che ribadire un concetto molto semplice: si è visto con Antonella – l’incontro a cui fanno riferimento i fan è avvenuto per via di un evento a cui sono stati entrambi invitati – ed è successo anche in passato; non gli è sembrato però il caso di dirlo perché non tutto dev’essere rivelato via social.

Le dichiarazioni di Chiofalo sull’incontro con la Fiordelisi

“Sì – queste le parole di Francesco –, ieri io e Antonella stavamo a un evento insieme […] Quando due persone si lasciano o stanno in crisi – ha aggiunto – può capitare che si rivedono o si risentono pure per prendere degli oggetti personali che uno ha lasciato a casa dell’altro”. A precisare il motivo dell’incontro, che i due in realtà non hanno voluto nascondere perché altrimenti avrebbero fatto tutta con molta discrezione, è un messaggio che Francesco ha scritto a commento del video: “Ieri io e Antonella – queste le sue parole – siamo stati invitati all’apertura di una clinica estetica di un nostro amico insieme a tanti altri ospiti… Ma l’ho incontrata lì. Non siamo né andati insieme e quasi neanche ci siamo parlati”. Incontro segreto ma non troppo insomma, e comunque tutt’altro che risolutivo.

Francesco svela altri incontri con la Fiordelisi: “Non è che mi metto a dirlo ogni volta”

Francesco ha poi aggiunto che con Antonella si è visto ancor prima di quest’incontro scoperto dai fan: “In questo periodo di lite ci siamo visti […] ma non è che mi metto a dirlo ogni volta”. Ha poi sbottato perché crede che le critiche siano davvero esagerate e che molti non sanno in realtà cosa pretendere dai personaggi più o meno famosi: “Se uno i panni sporchi se li deve lavare in famiglia – così Chiofalo ha commentato l’atteggiamento di alcuni fan – poi però se esce una foto che io e lei stiamo parlando […] ‘Ah no non l’abbiamo detto’ […] Dovete far pace col cervello”. L’ex di Selvaggia Roma non ha reagito per niente bene quindi agli attacchi, e sembra non essere intenzionato, a dire il vero, a svelare molto sul suo futuro con Antonella.

Francesco e Antonella sono tornati insieme? “Situazione molto delicata”

“La situazione tra me e lei – ha precisato – è molto delicata […] Può succedere che io e lei ci vediamo e non lo diciamo sui social […] Non è che se noi ci riparliamo vuol dire che ci siamo rimessi insieme […] Piano con queste critiche […] Tante cose non è che siamo tenuti a renderle pubbliche solo perché siamo personaggi pubblici”. L’ultima parte del video Francesco l’ha commentata così: “Ci accusate che io e Antonella siamo tornati insieme e non lo vogliamo dire… Purtroppo non è così”. Quale sarà il prossimo capitolo di questa chiacchieratissima storia?