È stata Antonella Fiordelisi a lasciare Ignazio Moser: i dettagli della storia

Antonella Fiordelisi è tornata a parlare della storia d’amore con Ignazio Moser. Una storia di cui nessuno era a conoscenza fino ad oggi, quando la spadista ha confidato tutto su Instagram. Ai tempi del Grande Fratello Vip Antonella aveva più volte supportato l’ex ciclista ma non aveva mai accennato ad una relazione amorosa. Una relazione tenuta top secret per anni, tanto che in molti hanno ipotizzato ad una bufala tanto per creare scandalo visto che Ignazio forma con l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez una delle coppie più belle e seguite del mondo dello spettacolo. Ma sempre via Instagram la Fiordelisi – che di recente è tornata tra le braccia di Francesco Chiofalo – ci ha tenuto a precisare che è tutto vero e che presto mostrerà le prove di questa fugace storia d’amore.

Le nuove dichiarazioni di Antonella Fiordelisi su Ignazio Moser

“Non pensavo che fare il nome di un ex portasse a tutto questo marasma! State calmi… Se vi siete agitati per così poco figuriamoci quando saprete tutta la storia. Per ora vi dico solamente che sono stata io a chiudere anche se poi siamo rimasti molto molto amici!”, ha fatto sapere Antonella Fiordelisi. “Per chi dice che è tutta una bufala… ho tutte le prove che volete”, ha aggiunto la 21enne di Salerno.

Ignazio Moser resta in silenzio dopo l’ultima rivelazione

Mentre Antonella Fiordelisi è pronta a snocciolare dettagli del suo passato amoroso, Ignazio Moser preferisce vivere il presente. Il figlio di Francesco Moser non ha commentato i pettegolezzi: in queste settimane il 26enne è in vacanza in Argentina con Cecilia Rodriguez, compagna fedele da oltre due anni.