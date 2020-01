Antonella Fiordelisi e Ignazio Moser hanno avuto una relazione: la confessione della spadista

Antonella Fiordelisi ha fatto su Instagram delle scottanti rivelazioni. L’ex tentatrice di Temptation Island, oggi felicemente fidanzata con Francesco Chiofalo, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan. Svelando così retroscena inediti fino ad oggi, come la love story tra la spadista e Ignazio Moser, l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez. Antonella e Ignazio non hanno mai nascosto la loro amicizia ma alla luce delle nuove dichiarazioni della Fiordelisi pare che ci sia stato molto di più. Il tutto sarebbe accaduto nel 2017, prima del Grande Fratello Vip, visto che risalgono all’epoca delle stories Instagram tra Antonella e Ignazio. “Il ragazzo più alto con cui sei stata?”, ha chiesto un follower. Secca la replica della 21enne: “Ignazio Moser”.

Antonella Fiordelisi critica Nilufar Addati e Sabrina Ghio

Antonella Fiordelisi non ha fornito ulteriori dettagli sulla liaison con Ignazio Moser ma pare che sia stata piuttosto breve. E i due avrebbero mantenuto un buon rapporto d’amicizia anche se per il momento non ci è dato sapere di più. Intanto nella sua ask su Instagram, Antonella non ha esitato a criticare alcuni volti noti di Uomini e Donne, come le ex troniste Nilufar Addati e Sabrina Ghio. “Nilufar? Non mi piace per niente”, ha ammesso la Fiordelisi. “Sabrina? Pettegola e invidiosa. Una volta scrisse anche “levate il segui a Fiordelisi e Chiofalo” sotto un articolo. Patetica”, ha detto la modella.

Antonella Fiordelisi e le parole inaspettate su Giulia De Lellis

Mentre di Nilufar Addati e Sabrina Ghio non ha una buona opinione, Antonella Fiordelisi approva in pieno Giulia De Lellis. “L’ho conosciuta tre anni fa ad Avanti un altro Vip. Stava con me in squadra, molto molto umile e carina”, ha assicurato. Sempre via Instagram Antonella ha confermato la relazione con Amedeo Barbato, ex tronista di Uomini e Donne, e ha confidato che il rapporto con Desirée Maldera- conosciuta a Temptation Island Vip- è cambiato negli ultimi mesi.

Il rapporto oggi tra Antonella Fiordelisi e Desirée Maldera

“Mai litigato con Desirée. Ci siamo semplicemente perse un po’ di vista, ci sentiamo spesso anche se non ci vediamo da tempo…Ormai fa solo figli”, ha chiarito Antonella Fiordelisi a proposito di Desirée Maldera, al momento incinta della seconda figlia.