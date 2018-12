Uomini e Donne, Amedeo Barbato: “Sophia un errore”, poi parla della fidanzata

Uomini e Donne, Amedeo Barbato oggi: che fine ha fatto l’ex tronista che ha scelto Sophia Galazzo

Tre anni dopo la scelta a Uomini e Donne, l’ex tronista Amedeo Barbato è tornato a parlare dell’ex corteggiatrice Sophia Galazzo. Il giovane ha rimarcato ancora una volta che quella è stata una decisione affrettata e del tutto sbagliata. Tanto che la storia è durata appena un mese e non è finita nel migliore dei modi. Amedeo e Sophia si sono lasciati con rancore e oggi non hanno più alcun tipo di contatto. “È stato un errore. Durante le esterne stavo bene con lei, non lo nego, e nonostante la differenza d’età riuscivo a passare delle ore spensierate. Ma fuori dalla trasmissione il suo carattere mi ha completamente deluso, era troppo diversa da me. Io ho sempre sognato una complice, una persona socievole e allegra come me, con tanta voglia di fare e lei non rispecchiava tutto questo”, ha spiegato il giovane a Uomini e Donne Magazine.

Amedeo Barbato non ha nascosto che il parere del pubblico e il tifo della madre nei confronti di Sophia l’hanno spinto a scegliere la Galazzo. Ma, come sottolineato dal campano, si è rivelata una scelta del tutto inadeguata: “Ho subito detto che non riuscivo a vedere nulla tra di noi, per stare bene avevo bisogno di stare da solo perché sarebbe stato inutile continuare. Qualcuno mi ha dato del falso e del calcolatore, ma non è affatto così”. Oggi Amedeo Barbato ha cambiato pagina: è tornato al suo lavoro di sempre ed è felice accanto alla nuova fidanzata. Lei è Serena Nena, ex corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne. In realtà il percorso della ragazza alla corte di Maria De Filippi è stato piuttosto breve, durato una manciata di puntate.

Uomini e Donne: tra tre anni Amedeo Barbato vuole sposare Serena

Amedeo Barbato e Serena Nena stanno insieme da un anno e si sono conosciuti grazie ad Instagram. “Sono completamente innamorato. Lei è la donna giusta per me, la donna della mia vita. I nostri caratteri si completano, condividamo tutto. È la mia fidanzata, la mia amica e la mia amante”, ha assicurato l’ex tronista di Uomini e Donne. Amedeo spera di sposarsi tra qualche anno, però prima vorrebbe andare a convivere con la compagna a Milano e realizzare i rispettivi progetti lavorativi.