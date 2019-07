Desirée Maldera annuncia: il secondo figlio è femmina, svelato il nome

By

Desirée Maldera secondo figlio: è femmina, l’annuncio sui social

L’ex tentatrice di Temptation Island, Desirée Maldera, ha annunciato che il secondo figlio che aspetta sarà una femminuccia. L’annuncio è stato fatto nella serata di ieri sui social, dove la bella Didi ha fatto sapere ai suoi followers che il piccolo Giancarlo, il primo figlio avuto dal marito, avrà una sorellina e si chiamerà Blu. Una bella notizia in piena regola che la Maldera ha voluto trasmettere a chi tutti i giorni la segue con tanto amore e apprezza la sua splendida famiglia. L’annuncio della secondo gravidanza aveva però fatto rimanere tutti a bocca aperta, sì perché Desirée è rimasta incita dopo soli 5 mesi dalla nascita del primogenito. Ma si sa queste cose possono solo portare tanta felicità e alcuni suoi amici (tra cui spiccano i nomi di Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo) si sono detti super felici del nuovo arrivo in famiglia.

Desirée Maldera svela che il secondo figlio sarà una femmina: tanti gli auguri per l’ex tentatrice e il marito Valerio

“Ginca avrà una sorellina, è femmina e si chiamerà Blu“, scrive la Maldera su Instagram. La foto pubblicata poi è stata corredata da un commento dell’ex tentatrice: “Sono stata una coatta a vestire il maschio… pensa ora, vi mostrerò il vero trash“. Non si sono fatti attendere, naturalmente, i messaggi di auguri di molti suoi followers che attendevano la notizia già da tempo. E lo scorso giugno, Didi aveva spiegato di non sapere ancora se fosse stata una femmina o un altro maschietto. I fan hanno anche apprezzato il nome scelto per la bimba, di certo Blu è un nome originale. L’ex tentatrice anche questa volta si è contraddistinta, donando alla piccola un nome bellissimo e soprattutto unico.

Desirée e Valerio: due figli e un matrimonio

Desirée Maldera è sicuramente una figura che genera molte polemiche, come quelle che hanno accompagnato il matrimonio con Valerio. Ma nulla sembra fermare Didi tanto che dopo soli 5 mesi dalla nascita di Giancarlo, aspetta una femmina, la piccola Blu. A questo punto non vediamo l’ora di conoscerla.