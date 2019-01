Desirée Maldera si è sposata con Valerio: abito sui generis e polemica

Desirée Maldera si è sposata con Valerio: l’abito sui generis e la polemica

Desirée Maldera, oggi sabato 19 gennaio 2019, ha sposato il compagno Valerio. “Si lo voglio. Ufficiale Marito&Moglie”, ha scritto sui social, pubblicando un momento del rito civile che li ha uniti. L’ex single di Temptation Island non è convolata a nozze in chiesa. Per la cerimonia laica ha scelto un vestito sui generis: niente abito, ma un tailleur pantalone bianco, comunque elegantissimo. “Sono moderna“, ha risposto a chi le ha domandato il perché di tale decisione. Non sono mancati nemmeno i mugugni per il fatto che il matrimonio non sia stato consacrato con il rito cattolico. Sulla questione è intervenuta Desirée, in maniera assai decisa e diretta.

Desirée Maldera: la polemica e il pensiero per papà Aldo

In particolare, a farle perdere la pazienza, un commento che ha criticato il rito civile, etichettandolo come un “semplice contratto risolvibile nel giro di 12 mesi, male che vada“, a differenza di “un’unione davanti a Dio“. Desirée, in modo molto colorito, come da suo stile, ha chiesto all’utente se lei abbia mai fatto l’amore (le sue parole sono state ben più schiette, lasciamo a voi immaginare). L’intervento ha provocato una valanga di impressioni e commenti con i fan divisi sull’argomento. Polemiche a parte, la Maldera ha poi riservato un pensiero al padre scomparso Aldo (ex calciatore di Serie A): “Un ringraziamento Speciale a mio papá e al papà di Vale che hanno fatto nevicare. Non nevica da nessuna parte solo su casa nostra impressionante. Miliano e Como niente neve. Io scioccata. Un matrimonio in bianco”.

Chi è Valerio, il marito di Desirée Maldera

Il marito di Desirée si chiama Valerio ed è l’amministratore delegato del gruppo Sacma, leader nella produzione di presse a stampaggio freddo per viteria e bulloneria, come rende noto Fanpage.it. Per il matrimonio ha scelto un doppio petto gessato scuro. I neo sposi, solo pochi giorni fa, sono diventati anche genitori. Era infatti il 2 gennaio 2019 quando è nato il piccolo Giancarlo. Il bimbo è venuto alla luce grazie a un parto cesareo.