Desirée Maldera è diventata mamma: è nato il suo primo figlio. Dettagli sul parto e sul padre del neonato

Fiocco azzurro per Desirée Maldera. L’ex single di Temptation Island, nella mattinata del 2 gennaio 2019, è diventata mamma per la prima volta. A dare l’annuncio è stata lei stessa attraverso delle Instagram Stories. Il figlio si chiama Giancarlo ed è venuto alla luce grazie a un parto cesareo. “Non tollero il dolore della ceretta. Il parto non fa per me!”, aveva spiegato la Maldera in passato a proposito della scelta di non optare per il parto naturale. Il papà del bambino si chiama Valerio e ha 33 anni. Sul suo conto si sa poco altro, visto che l’uomo non è avvezzo ai social, tenendo molto alla sua privacy. Unica eccezione alla regola del riserbo, è qualche fugace Instagram Stories in compagnia della fidanzata.

“Ragazzi, è bello, forte e sta benissimo”, le prime parole di Desirée dopo la nascita. La ragazza ha inoltre pubblicato la foto del bebè. La Maldera, come da lei stessa comunicato, sempre via social, è entrata in sala parto in mattinata (intorno alle 7), non senza qualche ansia. “Non è da me, lo so. Ma un po’ me la faccio sotto“, ha scritto nella tarda serata di ieri, esternando un po’ di sana preoccupazione e mostrandosi come al solito ‘sbarazzina’ e senza peli sulla lingua. Un atteggiamento che l’ha portata ad essere un personaggio divisivo sul web. Tra i suoi seguaci c’è chi infatti apprezza questo particolare comportamento ‘senza filtri’ e chi invece la critica aspramente, invitandola a moderarsi.

“Sarà poco materno, ma non credo che amerò mio figlio più di quanto io ami mio marito”. Questo il pensiero di Desirèe che qualche settimana fa aveva innescato una pioggia di critiche proferite da alcuni fan e che aveva sollevato il dubbio che fosse già convolata a nozze (evento, da quanto si sa, non ancora avvenuto). Tra l’altro, durante la polemica che si era accesa qualcuno aveva insinuato che il nascituro fosse capitato e non fosse stato cercato. La Maldera ha colto l’occasione per chiarire che in realtà le cose si sono svolte in un altro modo: “No no, è stato cercato… Non dico bugie, se non vuoi rimanere incinta, fidati che stai attenta”.