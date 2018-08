Desirèe Maldera già sposata? La verità, scelto pure il nome del figlio

Desirèe Maldera si è sposata in gran segreto prima del parto? Viene a galla la verità. Scelto anche il nome del nascituro

Pochi giorni fa Desirèe Maldera, che lo scorso anno di questi tempi incendiava il pubblico di Temptation Island avvicinandosi pericolosamente a Francesco Chiofalo, si è ritrovata al centro di una polemica dai toni accesi (tutto è nato da un suo pensiero frainteso sul senso materno). Ma oltre ai vari botta e risposta in cui è stata impegnata per chiarire la sua posizione è emerso un altro dibattito: la Maldera si è sposata in gran segreto prima del parto? L’interrogativo è nato perché la stessa Desirèe ha parlato più volte di marito e non di compagno o fidanzato. L’argomento è divenuto ancor più stuzzicante visto che il futuro padre del figlio che porta in grembo è avvolto dal mistero (si vede spesso sui social con lei, ma nulla più si sa) e, dunque, la voce che si sia celebrato un matrimonio in gran segreto ha preso quota.

La Maldera: la dichiarazione sul ‘marito’ e il nome del figlio che verrà

Oggi Desirèe è stata assai attiva sui social e finalmente la verità è venuta a galla. La Maldera è apparsa in una Storia di Instagram in compagnia del fidanzato (esatto, fidanzato!), lasciandosi sfuggire che a breve sarà suo marito. La questione è perciò risolta: non c’è stato alcun matrimonio segreto, nonostante l’ex tentatrice di Temptation Island continui a chiamare il suo love marito. Esaurita questa curiosità, ecco che i fan della Maldera sono riusciti a soddisfare un altro desiderio. Come si chiamerà il bimbo? “Giancarlo“. A dare la risposta è stata la futura mamma, quindi nessun dubbio.

Polemiche e risposte. Figlio capitato? “No, cercato”

“Sarà poco materno, ma non credo che amerò mio figlio più di quanto io ami mio marito #ValeDaPiccolo #tiMangio”. Questo il pensiero di Desirèe che qualche giorno fa aveva innescato una pioggia di critiche proferite da alcuni fan e che aveva sollevato il dubbio che fosse già convolata a nozze. Tra l’altro, durante la polemica che si è accesa qualcuno ha insinuato che il nascituro sia capitato e non sia stato cercato. La Maldera ha colto l’occasione per chiarire che in realtà le cose stanno in un altro modo: “No no, è stato cercato… Non dico bugie, se non vuoi rimanerci, fidati che stai attenta”.