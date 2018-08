Desirèe Maldera: figlio? “Cercato! Sarà poco materno ma…” è polemica

Desirèe Maldera incinta: figlio? “L’ho cercato!”. Poi la dichiarazione che fa insorgere le mamme: “Sarà poco materno ma…”. L’ex tentatrice s’infuria e replica alle critiche, spiegando e parlando del ‘marito’

Desirèe Maldera, ex tentatrice della scorsa edizione di Temptation Island (in molti la ricorderanno a stuzzicare Francesco Chiofalo), una settimana fa ha scritto un post assai discusso su Instagram riguardo al bebè che sta aspettando. Le sue parole non sono passate inosservate, tanto che hanno fatto infuriare diverse mamme che si sono scatenate in una polemica che tuttora si sta protraendo. Questa la frase – pubblicata a corredo della foto del suo compagno ripreso da bambino (fidanzato che lei chiama marito. Ma si è sposata?) – che ha acceso la miccia: “Sarà poco materno, ma non credo che amerò mio figlio più di quanto io ami mio marito #ValeDaPiccolo #tiMangio”.

L’ex tentatrice si difende dalle critiche e parla di ‘marito’

“Non vedo in te nessun senso materno”, le ha scritto una tra le tante madri o fan che si sono precipitate a commentare il post. Desirèe ha risposto fulmineamente: “Anche se fossi la peggior mamma del mondo non sono caz… tuoi, così per dire”. A chi invece ha insinuato che il figlio sia capitato e non sia stato cercato ha spiegato: “No no, è stato cercato… Non dico bugie, se non vuoi rimanerci, fidati che stai attenta”. Poi ha cercato di chiudere la polemica rovente delle mamme in rivolta: “Basta, non mi diverte più parlare di questo, facciamo un altro gioco”. Tuttavia in molte hanno continuato a incalzare e a chiederle conto dell’affermazione sul senso materno. La Maldera allora ha provato a fare chiarezza. Aiutata da una follower che ha scritto che in realtà il messaggio dell’ex tentatrice non significava altro che un amore eguale sia per il figlio sia per il ‘marito’, ha chiosato: “Infatti ho scritto così, il senso era uguale“, per poi aggiunger in un altro commento simile: “Era questo il senso. Brava, non di più. Ma la gente non sa leggere”. Ma perché Desirèe parla di marito?

Desirèe Maldera incinta: fidanzato o marito?

Che la Maldera si sia sposata in gran segreto? Oppure che ci siano programmate delle nozze e parla al ‘futuro’? O semplicemente il post da lei scritto illustrava una situazione generale, ma non la sua specifica? Questo non è dato saperlo, visto che Desirèe, dopo aver svelato di essere rimasta incinta, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sul compagno.