Elia e Delle Piane, foto rubate e rapporto oggi: la coppia dopo Temptation

Le ultime foto di Chi mostrano Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare. Non sappiamo in che rapporti siano i due attualmente dopo Temptation Island ma sin dalla fine del programma la Elia si era mostrata disposta a ricucire. Che la spiaggia di Santa Severa sia il luogo giusto per far pace? A giudicare dalle espressioni dell’ex del Grande Fratello Vip pare proprio di no: è vero infatti che Antonella e Pietro sono insieme al mare ma è anche evidente dalle espressioni immortalate dai fotografi che non ci sia propriamente dell’affinità tra i due. Anzi a giudicare dagli scatti sembra proprio che alla Elia non sia passata la delusione nata a causa del comportamento di Pietro durante il docu-reality dell’estate di Canale 5.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia insieme al mare: crisi superata? Non proprio

Nelle foto infatti si nota una Elia molto sfuggente e tutt’altro che calorosa con il suo compagno. Forse si tratta di scatti rubati di proposito, e magari in realtà entrambi hanno passato una bella giornata, fatta eccezione per questi momenti di cui abbiamo testimonianza; il punto è che a prescindere da tutto ci sembra strano che la Elia sia già tornata quella di un tempo perché a Temptation Island le parole di Pietro sono state assai pesanti e la sua reazione è stata tutt’altro che pacata. Certo a Manila Nazzaro ha recentemente confessato che potrebbe ritornarci assieme ma è chiaro che sia ancora presto; nelle stesse foto ad esempio la si vede proprio discutere con Pietro, anche se non sappiamo riguardo a cosa.

Temptation Island, Pietro e Antonella dopo il programma: le foto al mare che dicono tutto e niente

Ricordiamo che Antonella e Pietro si sono presentati a Temptation Island con l’intenzione di mettersi alla prova ma senza dubitare del proprio amore; il percorso di Delle Piane ha però sconvolto la Elia che durante il falò lo ha pure preso a schiaffi per le cose dette e fatte. Insomma non un bellissimo percorso, che potrebbe nascondere per di più anche un finale tutt’altro che lieto. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo: per il momento tocca accontentarsi di queste foto al mare.