Antonella Elia lascia Pietro? La reazione spiazza, diverbio con la Panicucci

Antonella Elia decide di lasciare Pietro Delle Piane al GF Vip: la reazione di lui a Mattino 5 spiazza

Oggi a Mattino 5, per la prima volta, Federica Panicucci accoglie Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. Attualmente, al Grande Fratello Vip, la showgirl sta vivendo una situazione decisamente particolare. Le continue discussioni con Valeria Marini, l’hanno portata a commettere un gesto forte e inaspettato. In particolare, la Elia è accusata in queste ore di aver alzato le mani sulla Marini. A commentare questo e molto altro, oggi ci pensa proprio Pietro. Quest’ultimo ammette di vedere la sua fidanzata abbastanza provata. Non solo, è anche convinto che il reality abbia messo a dura prova Antonella. Ma ecco che gli altri ospiti, presenti in studio, interrompono Pietro per dire la loro. A questo punto, Delle Piane si mostra abbastanza infastidito, tanto che ‘minaccia’ la Panicucci di lasciare immediatamente la trasmissione. Da qui nascono dei piccoli battibecchi tra il fidanzato della Elia e la conduttrice di Mattino 5. Ovviamente quest’ultima cerca di calmare Pietro, ma allo stesso tempo non accetta di essere ‘minacciata’ nella sua trasmissione.

Antonella Elia fidanzato: Pietro ‘minaccia’ di lasciare Mattino 5 e la Panicucci difende i suoi ospiti

“Se la trasmissione deve andare avanti così, mi alzo e me ne vado. Ho difficoltà così, siccome sono educato e non mi voglio arrabbiare questa mattina”, dichiara Pietro infastidito. La Panicucci, però, non accetta queste parole e ovviamente si difende: “È un talk show. Interagiamo io e te, però è giusto che accetti cosa dicono gli ospiti. Le minacce non piacciono, non mi piace che un ospite mi dica ‘mi alzo e me ne vado’. Non mi sembra che siano stati ineducati, io sono vigile su questa cosa”. Nel frattempo, in studio gli ospiti si scagliano contro Antonella, convinti che non bisognerebbe perdere il controllo e usare le mani durante una discussione, come lei avrebbe fatto con la Marini. Intanto, la Elia sembra aver preso la decisione di chiudere la sua relazione con Pietro.

Antonella Elia lascia Pietro nella Casa del GF Vip? Lui non ha dubbi

Negli ultimi giorni, Antonella ha confessato ad Aristidite di aver preso una decisione importante: “Ho deciso di lasciare Pietro. Per sicurezza lo lascio, poi si vedrà. Quando esco rifletto”. Di fronte a queste immagini, mandate in onda dalla Panicucci, Pietro non si scompone. La conduttrice lo fa notare e Delle Piane dimostra di non avere dubbi: “Conoscendo Antonella, non ci lasceremo nè da parte mia nè da parte sua in tv. Secondo me è una richiesta di aiuto, una provocazione perché vorrebbe che tornassi nella Casa”. Ovviamente Pietro mette in conto la possibilità che la Elia possa aver preso seriamente in considerazione l’idea di lasciarlo, dopo il caso scoppiato sul suo incontro con Fiore Argento.

Pietro Delle Piane, ancora polemiche sul suo incontro con Fiore Argento

Ed è proprio di Fiore Argento che a Mattino 5 la Panicucci sceglie di parlare con Pietro. Quest’ultimo continua, chiaramente, a smentire le dichiarazioni fatte dalla sua ex fidanzata. Non solo, Delle Piane porta oggi in trasmissione il certificato che andrebbe a provare il suo problema alla schiena. Signoretti, in collegamento telefonico, fa però notare che il documento è del 29 gennaio, dunque è stato fatto dopo l’incontro che Pietro ha avuto con Fiore. Anche in questo caso, si accendono per Pietro nuove discussioni.