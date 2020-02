Antonella Elia fidanzato: spunta la foto inedita del presunto bacio con l’ex

Antonella Elia fidanzato: a Mattino 5 Signoretti invia la presunta foto del bacio tra Pietro e Fiore mai pubblicata

Continuano a esserci dubbi sull’incontro avvenuto tra Pietro, fidanzato di Antonella Elia, e la sua ex Fiore Argento. A Mattino 5 proprio quest’ultima ci tiene a smentire nuovamente l’attore. In particolare, la donna ribadisce di non essere stata lei a chiamare Pietro, ma sarebbe stato proprio lui a farlo. In molti sono convinti che il fidanzato della Elia abbia scelto di mostrarsi insieme all’ex Fiore per ottenere una certa visibilità. Ed ecco che a intervenire, attraverso una telefonata in diretta, Signoretti. Il direttore del giornale Nuovo, su cui sono state pubblicate le foto che vedono Pietro in compagnia dell’Argento, confessa di avere tra le mani la foto del presunto bacio. Ricordiamo che la macchina della verità a Live – Non è la d’Urso aveva dato per falsa la risposta di Pietro, alla domanda ‘c’è stato un bacio tra te e Fiore?’ Si torna indietro a quanto accaduto nel salotto di Barbara d’Urso e Signoretti decide di inviare la foto inedita del presunto bacio a Federica Panicucci.

Antonella Elia fidanzato: la foto del presunto bacio tra Pietro e l’ex Fiore Argento

La foto mostra il fidanzato di Antonella Elia e l’ex Fiore molto vicini e per Signoretti i due si troverebbero ‘a distanza di bacio’. “Esistono, però, altre fotografie, dove Pietro è di spalle e Fiore di fronte a lui, sono a distanza di bacio, non si vede un bacio, ma potrebbe essere. Ce l’ho, te la mando. A questo punto è un documento esclusivo di Mattino 5”, dichiara il direttore del settimanale Nuovo. La Panicucci ringrazia pubblicamente Signoretti per il gesto e manda in onda la foto in questione. Non solo, viene mostrata un’altra immagine inedita che vede Pietro e Fiore passeggiare abbracciati. Ma per quale motivo la fotografia non è stata pubblicata insieme alle altre sul settimanale Nuovo? A rispondere è direttamente Signoretti: “Perché si sarebbe prestata a polemiche”.

GF Vip, Antonella Elia fidanzato: Fiore Argento chiude anche il rapporto di amicizia con Pietro

Fiore Argento ribadisce di aver trascorso dei momenti, insieme a Pietro, in amicizia. Non sa se lo scopo dell’uomo fosse quello di farsi beccare dai paparazzi e ammette che lei avrebbe voluto andare a mangiare in un altro posto. A scegliere la location per il pranzo sarebbe stato proprio l’attore. “Sembra un bacio, non ero lì a vedere. Io al fotografo ho chiesto che tipo di incontro, non mi ha detto che ha visto un bacio. Sono foto che a una ragazza innamorata darebbero fastidio”, continua poi Signoretti. “Mi ha abbracciato forte lui, anche troppo. Ci sono 3mila testimoni che potrebbero dire che non c’è stato niente, non c’è stato per niente questo bacio. Non capisco perché si continui a insistere”, dichiara Fiore a Mattino 5. Non solo, l’Argento ammette di non voler più sentire Pietro.