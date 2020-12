Antonella Elia a Verissimo, dure parole su Pietro: la reazione dell’attore

È finita di nuovo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. A Verissimo l’opinionista del Grande Fratello Vip ha spiegato che non c’è speranza per questo amore. A detta della Elia il suo carattere cozza con quello dell’attore e la relazione non ha futuro. Dichiarazioni che non hanno lasciato indifferente Pietro, che ha condiviso un pensiero sui social network.

Su Instagram Pietro Delle Piane, diventato noto proprio grazie alla liaison con Antonella Elia, ha postato un aforisma della celebre poetessa Alda Merini: “Ognuno di noi ha vissuto qualcosa che l’ha cambiato per sempre”. Il riferimento alla storia, ormai conclusa con l’Elia, è più che evidente.

In una storia successiva Pietro ha condiviso lo scatto di un cielo nuvoloso con un sottofondo speciale: la canzone Angoli di cielo dei Tiromancino. Un brano intenso e malinconico. Di sicuro Delle Piane non sta attraversando un momento facile: ha fatto il possibile con Antonellina ma ha fallito.

Secondo quanto trapelato a Live-Non è la d’Urso la rottura tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane non è avvenuta in maniera pacifica. Stando al racconto di una vicina di casa sarebbero addirittura intervenute le forze dell’ordine per calmare i due, che si frequentano da circa un anno.

Nel salotto di Barbara d’Urso l’attore non ha nascosto la propria sofferenza per questa ennesima separazione. Il 46enne Pietro sperava di riuscire a riconquistare Antonella ma non è riuscito nell’impresa. E così la Elia riparte oggi da sola, forse più forte di prima. Delle Piane è l’ennesimo uomo sbagliato per l’opinionista tv.

Com’è noto a tutti Antonella Elia non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. Una mancata maternità che ha dato modo a Pietro Delle Piane di punzecchiare più volte la sua ex compagna. L’interprete teatrale ha poi chiesto scusa per la mancanza di tatto e sensibilità avuta a Temptation Island.

Dopo questo tentativo fallito Antonella Elia e Pietro Delle Piane ripartono dalla carriera. Quella della 57enne è inarrestabile: nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip ha convinto tutti e molto probabilmente sarà riconfermata anche il prossimo anno.