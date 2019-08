Antonella Clerici in viaggio verso casa dopo la vacanza francese con il compagno Vittorio

Tempo di tornare a casa per Antonella Clerici. L’amata ex conduttrice de La Prova Del Cuoco ha speso le ultime settimane in vacanza con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, scegliendo ancora una volta come meta estiva la Francia. Proprio come per l’estate 2018 Antonellina Nazionale si è divisa tra le regioni della Normandia e della Bretagna, lontana dal grande caldo italiano. Posti molto speciali per la conduttrice dove ha passato anche il Ferragosto e tanti bellissimi momenti, prontamente condivisi con ammiratori e followers attraverso i suoi canali social. Con una storia su Instagram, Antonella Clerici annuncia che sta tornando a casa.

Vacanze finite per Antonella Clerici, il messaggio su Instagram: “Si torna a casa”

Dopo la cancellazione del teen talent Sanremo Young e l’estromissione dai nuovi palinsesti Rai, Antonella Clerici ha deciso di lasciarsi alle spalle delusioni e polemiche con una vacanza romantica insieme al suo Vittorio in Francia, dove però ha avuto modo di incontrare anche l’amica e collega Carlotta Mantovan, giovane vedova di Fabrizio Frizzi. Così con una stories su Instagram annuncia che “si torna a casa”, aggiungendo un cuoricino alle sue parole scritte. Nel video Antonella si trova in macchina e inquadra la strada che scorre. Sembra seduta sul sedile del viaggiatore e dunque è facilmente ipotizzabile che alla guida ci sia l’amato compagno. (Continua dopo la foto)

Antonella Clerici conduce lo Zecchino d’Oro affiancata da Carlo Conti

Non è stato facile per la Clerici trovare una collocazione nella programmazione Rai 2019/2020. Dopo la notizia dell’estromissione della “Signora della tv” sono nate molte polemiche e non poche sono state le reazioni di sbigottimento da parte di colleghi e fan. Dopo aver rifiutato la conduzione di Miss Italia, Antonella è riuscita a trovare un accordo con la Rai accentando di presentare la prossima edizione de Lo Zecchino d’Oro, in onda dal 5 al 7 dicembre, con alcune puntate pomeridiane in solitaria e la prima serata finale accanto a Carlo Conti, nell’inedito ruolo di co-conduttore.