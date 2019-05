Antonella Clerici condivide due foto del passato e conquista i colleghi vip

Antonella Clerici torna indietro nel passato e con un fotografia “vintage” conquista l’attenzione di alcuni vip e incassa i loro complimenti. Ma non solo, Antonellina Nazionale ha anche intenerito i colleghi con un altro scatto, particolarmente nostalgico. La bionda conduttrice si è divertita su instagram partecipando al “trowback”, ovvero quel gioco in cui si postano sui social fotografie del lontano o recente passato. Così ha scelto due scatti in bianco e nero: uno che la ritrae all’età di quindici anni, dove appare già bellissima, e uno più recente insieme al suo Oliver, affezionato labrador che ha fatto parte della sua vita per quindici anni. I due post hanno ricevuto tantissime interazioni e alcune celebrità italiane hanno lasciato il loro commento. Tra queste l’amica e collega Mara Venier, le cantanti Giorgia e Mietta, il cuoco ed ex gieffino Andrea Mainardi e anche Valeria Marini e Rita DAlla Chiesa.

Antonella Clerici, la foto da 15enne che piace ai colleghi vip e a Mara Venier: “Gnoccolona”

Giocando al trowback, che sta per “ritorno al passato”, l’ex timoniera de La Prova del Cuoco ha condiviso una vecchia foto che la ritrae appena adolescente, all’età di 15 anni. Qualche lentiggine e uno sguardo sognante; davvero una bella ragazza che, a distanza di tanti anni, raccoglie i complimenti dei follower e di alcuni personaggi dello spettacolo. Tra questi anche la signora della domenica Mara Venier, che commenta con un “Bella gnoccolona…..”, aggiungendo anche un cuoricino. A ruota seguono quelli della cantante Giorgia che scrive “C’era già tutto. Sempre bella!” e ancora Mietta con “Bellissima”. “Che gran topolina”, scrive invece il conduttore di Linea Verde, Federico Quaranta. (continua dopo la foto)

La foto con Oliver di Antonella Clerici su Instagram

Il tuffo nel passato di Antonella Clerici continua e solo dopo pochi minuti la conduttrice pubblica un altro vecchio scatto del cuore, che fa riaffiorare un po’ di nostalgia e, forse, anche malinconia. “Io&te, mi manchi sempre!” – scrive – “Si potesse tornare indietro…..!”. Anche sotto questo post su instagram fioccano like e messaggi. Così arriva Valeria Marini che commenta con, neanche a dirlo, “Stellare”, ma anche Rita Dalla Chiesta: “Ogni volta che ne vedo uno (labrador ndr) penso a Oliver”, scrive. Tra glia altri anche Mainardi che invia semplicemente dei cuoricini e Lorenzo Branchetti che posta queste parole: “Meraviglia”.