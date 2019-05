Storie Italiane, Galeazzi commuove Mara Venier: “Mi hai cambiato la vita”

Mara Venier commossa ancora una volta dall’amico Giampiero Galeazzi: le toccanti parole

A Storie Italiane, nella puntata di oggi martedì 21 maggio, è stato festeggiato Giampiero Galeazzi che pochi giorni fa, esattamente il 18 maggio, ha compiuto settantatré anni. Il noto presentatore e cronista sportivo, in collegamento da casa con Elonora Daniele, ha ricevuto una piccola grande sorpresa dalla conduttrice. Infatti, durante la sua intervista, in trasmissione è arrivata anche Mara Venier con una telefonata, che si è commossa ancora una volta per l’amico ritrovato ed ex collega in una delle sue storiche edizioni di Domenica In. La conduttrice ha affermato di commuoversi ogni volta davanti alle loro immagini insieme. I due, infatti, sono amici di vecchia data, ma per un lungo periodo sono stati un po’ distanti. Oggi Galeazzi convive con il diabete, come dichiarato nel talk mattutino di Raiuno, e i due si scambiati bellissime parole di affetto e amicizia. Così si assiste ad una vera e propria dedica in diretta.

“Mi hai cambiato la vita”: la dedica di Giampiero Galeazzi a Mara Venier

Mara interviene in collegamento telefonico e subito esordisce dicendo “Mi sono commossa”. Zia Mara dichiara che si emoziona sempre quando si rivede con l’amicone Giampiero Galeazzi. I due si sono ritrovati grazie a Domenica In, dove hanno riscoperto il loro forte legame dopo l’intervista andata in onda durante questa edizione del programma. “Mi hai cambiato la vita, sembrava finita, questo rapporto, e dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi… capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola”, dichiara “Bistecchone” nel salotto di Eleonora Daniele.

Storie Italiane, Mara Venier a cuore aperto: “Alcuni sono amici solo quando hai un programma”

A Storie Italiane, Galeazzi ricorda il successo della loro Domenica In e Mara sottolinea di come il loro sia un vero rapporto di amicizia, che va oltre la televisione e i successi insieme. Cosa che non succede con tutti, confessa un po’ amaramente la “Signora della domenica”. “Magari pensi che qualcuno ti sia amico. In verità alcuni sono amici soltanto quando le cose vanno bene, quando hai un programma, quando hai… successo”, afferma Mara Venier. “Tra me Giampiero è nata un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni. Un’amicizia vera, basata sul rispetto e la complicità, sulla voglia di stare insieme. Per me Giampiero è uno della mia famiglia, Domenica In non c’entra. Sono alchimie magiche che capitano poche volte nella mia vita”, dichiara la conduttrice con voce affettuosa. E poi chiude: “Ti voglio bene amore mio!”.