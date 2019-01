Giampiero Galeazzi a Domenica In, forti emozioni: la verità sulla malattia

Giampiero Galeazzi a Domenica In, forti emozioni per Mara Venier e il pubblico: il giornalista confessa la verità sulla malattia

Forti emozioni per il pubblico di Domenica In, che rivede il grande giornalista Giampiero Galeazzi in tv. Mara Venier sceglie di invitare nuovamente il noto conduttore sportivo per rassicurare tutto il mondo. Lui stesso ci tiene a dare delle notizie sul suo stato di salute a tutti coloro che si sono preoccupati. Scendendo nel dettaglio, Giampiero rivela di aver ricevuto molto affetto da parte del pubblico, dopo essere stato ospite a Domenica In qualche settimana fa. Il giornalista sportivo aveva preso parte a una puntata, insieme ad altri ospiti, durante la quale, però, erano rimasti tutti sconvolti nel vederlo seduto su una sedia a rotelle. Da diverso tempo, Galeazzi non si faceva vedere in televisione e per molti telespettatori vederlo in questo modo è stato triste. Tanti sono i messaggi di affetto ricevuti da Giampiero, che ora ci tiene a precisare qual è il suo attuale stato di salute. Ammette, inoltre, di essere rimasto sorpreso, in quanto ha addirittura ricevuto delle chiamate dall’America. Nel corso della puntata, Mara si lascia andare a una profonda commozione, dopo aver visto i filmati di alcuni loro momenti insieme.

Giampiero Galeazzi a Domenica In: “Non ho il morbo di Parkinson”

Qualcuno gli aveva consigliato di non tornare nello studio di Rai Uno, poiché avrebbe potuto ricreare un caso mediatico. Ma Galeazzi afferma che Domenica In è casa sua e “poi c’è Mara con me”. Grande emozione per il pubblico, che da sempre ama questo grande e noto giornalista sportivo. Tanti sono i commenti di apprezzamento che compaiono sui social nei suoi confronti. “Che emozione rivedere il Bisteccone! Che emozione risentire la telecronaca della vittoria dei fratelli Abbagnale!” e ancora “Sempre un piacere rivedere Bisteccone! Mi ricorda la mia infanzia. Il giornalismo sportivo che mi piace(va).” Giampiero ora, però, vuole rassicurare tutti rivelando di non avere il morbo di Parkinson.

Domenica In, Giampiero Galeazzi soffre di diabete: l’insostituibile ironia del giornalista sportivo

Giampiero dichiara nella trasmissione di Mara Venier di non avere il morbo di Parkinson. In queste ultime settimane, infatti, sul web si parlava spesso di Galeazzi e di questa gravissima malattia. In realtà il noto giornalista sportivo non soffre di questa patologia, ma ha purtroppo problemi legati al diabete. “Sto attraversando la parte fondamentale della mia vita”, rivela Giampiero commuovendo tutti. Nel frattempo, il conduttore dim0stra di non aver perso per nulla la sua ironia, nonostante il periodo difficile che sta vivendo. Una puntata ricca di emozioni, che ha visto Mara in lacrime. Ma non solo, la Venier regala al conduttore un momento di festa, con musica e balli. Lo stesso Giampiero, nel salutare la conduttrice, non può trattenere le lacrime.