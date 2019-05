Mara Venier, Domenica In: il futuro del programma, il gossip

Mara Venier, Domenica In: il programma ci sarà la prossima stagione? Ci sarà ancora la conduttrice veneziana? L’indiscrezione sul futuro, il gossip

La fortunata Domenica In targata Mara Venier, a breve (domenica 19 maggio ci sarà la penultima puntata), chiuderà i battenti per la pausa estiva e in molti si chiedono che cosa succederà in futuro. Tornerà anche la prossima stagione? A guidarla ci sarà ancora Zia Mara che è riuscita a risollevare una trasmissione che sembrava aver perso appeal tra il pubblico del piccolo schermo? A cercare di far luce su tali vicende è stato Alberto Dandolo, firma della rivista “Oggi”. Sul settimanale, ‘la penna’ ha dato delle interessanti anticipazioni in merito alla questione. Se i suoi spifferi dovessero trovare conferma, i tanti spettatori affezionati all’ex moglie di Jerry Calà e alla domenica pomeriggio di Rai Uno possono dormire sonni tranquilli.

La Rai, per la prossima stagione, sarebbe pronta a puntare di nuovo su Mara Venier e Domenica In

“Sembra che a Viale Mazzini vogliano riconfermare la conduttrice che ha rilanciato il pomeriggio domenicale dopo il flop dello scorso anno. Zia Mara farà il bis o ci riserverà sorprese?”. Questo quello che si legge su “Oggi”. Dunque i vertici Rai sarebbero pronti a concedere il bis alla Venier. Resta da capire se la conduttrice ha gli stessi piani dell’azienda oppure se ha in mente altro. Ricordiamo che l’attuale edizione, in termini di ascolti, è stata una piacevolissima sorpresa, poiché ha ereditato una stagione, quella condotta dal tandem Parodi (Cristina e Benedetta), molto tribolata, mai capace di creare il feeling giusto con i telespettatori.

Domenica In: arriva Alessia Marcuzzi, Maria De Filippi ‘bloccata’. Il gossip

Per quanto riguarda la più stretta attualità, nel salotto di Domenica In del 19 maggio è previsto l’arrivo di una conduttrice della concorrenza: Alessia Marcuzzi. La news è trapelata oggi da TvBlog. Pare invece che sia stata bloccata la già annunciata ‘visita’ di Maria De Filippi. Dietro alla mancata ospitata di Queen Mary, ci sarebbe una decisione di palazzo, come sussurrato dal sito Dagospia nei giorni scorsi.