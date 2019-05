Maria De Filippi, bloccata ospitata a Domenica In: retroscena, il gossip

Maria De Filippi, bloccata l’ospitata a Domenica In: salta il banco, retroscena. Il gossip

Maria De Filippi ospite di Domenica In il 19 maggio 2019: sembrava tutto fatto e invece sembra che qualcosa sia andato storto e Queen Mary potrebbe non sedersi di fronte all’amica Mara Venier, nel salotto di Rai 1. A scriverlo è il giornalista Alberto Dandolo, che ha spifferato la news su Dagospia. Altra notizia dell’ultimo momento, sempre targata Dandolo e sempre riguardante Domenica In, è quella che narra un grande ritorno in Rai: quello di Massimo Giletti. Sembra infatti che a differenza della moglie di Maurizio Costanzo, Giletti sarà alla corte della Venier il 19 maggio.

“Fumata nera, al momento”, per l’ospitata di Maria De Filippi da Zia Mara

“Da Viale Mazzini fumata nera, al momento, per la partecipazione di Maria De Filippi da ‘sora’ Mara Venier”, scrive Dandolo su Dagospia. Dunque, pare che l’ospitata, almeno secondo le ultime indiscrezioni, sia stata bloccata. Resta da capire se la decisione, nel qual caso dovesse trovare conferma, sia definitiva o ci sia ancora margine per rimettere in piedi l’ospitata. Altra cosa da capire, sempre se lo spiffero trova validità, è la causa che ha fatto saltare il banco. Vista l’amicizia che lega Mara e la De Filippi, non è certo un problema di ‘prime donne’, ma è più facile che ci potrebbero essere state scelte di palazzo. Staremo a vedere

Giletti a Domenica In: l’indiscrezione

Dandolo ha dato anche un’altra succosa anticipazione circa la prossima puntata di Domenica In. La sua indiscrezione parla di una interessante ospitata di Massimo Giletti, conduttore che dopo 3 anni fa rientro in Rai. In molti ricorderanno il suo tormentato addio al servizio pubblico, con tanto di stilettate al veleno rivolte dal timoniere di Non è l’Arena ad alcune figure dei vertici Rai. Che questa ospitata sia il preludio a un clamoroso ritorno a ‘tempo pieno’? D’altra parte Giletti non ha mai del tutto chiuso la porta in faccia all’azienda in cui ha lavorato per anni, dicendosi, anzi, pronto a un rientro. Naturalmente a determinate condizioni. E sempre a proposito di Giletti, nelle scorse ore, è uscita una sua intervista in cui ha avuto parole curiose per Barbara d’Urso.