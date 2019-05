Alessia Marcuzzi sull’ex Inzaghi: dolce dedica e ospitata a Domenica In

Alessia Marcuzzi scrive all’ex Simone Inzaghi: la dolce dedica e l’ospitata a Domenica In

Era il lontano 2004 quando finiva l’amore tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, ex calciatore e fratello di Pippo. I due hanno avuto un frutto d’amore, Tommaso (oggi 18enne), e dopo la fine della love story hanno sempre mantenuto eccellenti rapporti. Una situazione che permette a entrambi di gioire e darsi manforte ancora insieme, nonostante oggi si siano rifatti una vita con altre persone. Insomma, dalla serie: finisce l’amore, ma non la stima. Così, ieri, dopo che Simone, attuale allenatore della Lazio, ha trionfato in Coppa Italia battendo l’Atalanta, la Marcuzzi ha gioito con lui ed oggi ha riservato all’ex un dolce messaggio.

“Grande Simone, siamo tutti tanto felici per te!”

“Stupendi Tommy e Lollo. Grande Simone, siamo tutti tanto felici per te!”, ha scritto Alessia sul suo profilo Instagram, postando un video che riprende Tommaso e Lorenzo (6 anni, figlio che Inzaghi ha avuto dalla moglie attuale Gaia). Un bel gesto che ancora una volta testimonia come la conduttrice sia in ottimi rapporti con l’ex. Stesso discorso vale per un’altra sua vecchia fiamma, Francesco Facchinetti, dalla cui unione è nata la figlia Mia (7 anni). Anche con quel che fu Deejay Francesco c’è un ottimo feeling dopo il naufragio della relazione che è terminata nel 2012. Oggi Alessia è felice al fianco del produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi sbarca a Domenica In, Maria De Filippi bloccata: anticipazioni e gossip

Domenica In è pronta ad ospitare Alessia Marcuzzi nella puntata del 19 maggio. L’anticipazione l’ha diffusa TvBlog, che ha fatto sapere che la timoniera dell’Isola dei Famosi sbarcherà nel salotto dell’amica Mara Venier. Pare invece che non ci sarà l’annunciato arrivo di Maria De Filippi. Nella giornata di ieri è stato il giornalista Alberto Dandolo a renderlo noto, attraverso il sito Dagospia. Pare che la ‘visita’ di Queen Mary sia stata bloccata non da Zia Mara (le due sono molto amiche), ma da decisioni di palazzo. Si attendono conferme o smentite sulla vicenda.