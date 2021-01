Antonella Clerici al posto di Mara Venier a Domenica In? La risposta secca

La conduzione del programma domenicale di Rai Uno per eccellenza è tanto agognata quanto evitata. Non è facile entrare a far parte di un contenitore storico come Domenica In e, ancor di più, non è semplice condurre un così importante programma che è stato costruito a immagine e somiglianza della diretta proprietaria di casa: Mara Venier.

Nonostante sia stata lei stessa ad affermare che questo sarebbe stato il suo ultimo anno alla conduzione del talk, nessuno, in verità, crede che Mara possa realmente abbandonare il suo programma per eccellenza. Molti i rumors sulla questione e tanti si sono chiesti a chi avrebbe potuto passare eventualmente il testimone la Venier.

Ma tutti sono d’accordo sul fatto che, se mai la conduttrice veneta volesse realmente lasciare, chiunque arrivi al comando di Domenica In dovrà fare i conti con una realtà fatta di paragoni estenuanti, dal punto di vista degli ascolti ma anche più semplicemente, comunicativi.

Antonella Clerici possibile sostituta di Mara Venier?

La domanda su un eventuale passaggio di consegne qualche tempo fa era stata posta anche dal marito della Venir, Nicola Carraro. Il produttore cinematografico, tramite il proprio profilo Instagram, aveva elencato una serie di conduttrici che, a suo parere, avrebbero potuto far bene nel contesto del pomeriggio domenicale. Tra queste è spuntato anche il nome di Antonella Clerici, amica della famiglia Carraro-Venier.

Quest’oggi, proprio la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha risposto seccamente alla quesito diretto posto in occasione della sua ospitata a Tv Talk su Rai Tre. La Clerici alla domanda: “Farebbe Domenica In, se la Venier dovesse lasciare?” ha risposto un deciso “No!“. “Non voglio ereditarla. Mara è bravissima a fare Domenica In. Lei sta alla domenica come io sto al mezzogiorno“. La conduttrice lombarda è certa delle sue scelte professionali e ammette che programmi del genere sono complicati da ereditare.

Inoltre, la Clerici ha sottolineato come in realtà, secondo il suo parere, la Venier non lascerà la domenica perché, conoscendola bene, crede sia comprensibile un po’ di stanchezza, ma che non saprebbe stare con le mani in mano. “Ci tiene troppo alla sua trasmissione, quindi mi auguro che resti“- ha concluso Antonella.