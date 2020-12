Antonella Clerici figlia: il rapporto tra Maelle e il compagno Vittorio Garrone

Quella di Antonella Clerici è una grande e bella famiglia allargata. L’incontro con Vittorio Garrone è stata una vera e propria svolta per la presentatrice, che ha cambiato vita per amore. Ha lasciato Roma e si è trasferita ad Arquata Scrivia, in Piemonte. E la Clerici ha portato con sé la piccola Maelle, la figlia avuta undici anni fa dall’ex compagno Eddy Martens. Ma che rapporto ha la bambina con il suo “patrigno”?

Al settimanale Confidenze Antonellina ha assicurato che Maelle e Vittorio sono molto legati. Così legati che Garrone ha trasmesso alla piccola la passione per l’equitazione. Oggi Maelle è diventata molto brava e ha un cavallo tutto suo nella grande casa in campagna dove si è trasferita qualche tempo fa con la madre.

Antonella Clerici ha spiegato:

“Vittorio è un punto di riferimento importante per lei. Quando ci siamo conosciuti aveva solo sette anni e anche se ha il suo papà si vogliono molto bene. E lei chiama i figli di Vittorio “i miei fratelli”. In questo periodo due vivono con noi. Luca ha 18 anni e segue le lezioni a distanza. Invece Beatrice, che ne ha 25, prepara gli esami universitari. In più c’è il suo fidanzato, mentre la sorella Agnese è a Parigi”

Se Vittorio Garrone ha saputo creare un bel legame con Maelle lo stesso ha fatto Antonella Clerici con i figli del suo compagno. La convivenza non ha complicato la situazione ma ha rafforzato ancora di più questa famiglia allargata, che si appresta a trascorrere le festività natalizie tutti insieme appassionatamente.

Nonostante la sintonia e la complicità, per ora, Antonella Clerici e Vittorio Garrone non fanno progetti matrimoniali. Entrambi hanno alle spalle dei grossi fallimenti – lei è stata sposata addirittura due volte – e preferiscono andarci cauti.

Chi è Vittorio Garrone

Classe 1966, Vittorio Garrone è proprietario con i due fratelli dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro. È stato sposato a lungo con una donna sudamericana, dalla quale ha avuto tre figli ormai grandi.

Garrone, tra l’altro laureato in Scienze Politiche con indirizzo Economico-Internazionale, ama viaggiare e ha vissuto per tanti anni in Sud America, dove ha per l’appunto conosciuto l’ex moglie. Il compagno di Antonella Clerici ama poi l’arte e l’equitazione. I due si sono conosciuti grazie all’amica in comune Evelina Flachi.

La dietologa ha organizzato un incontro a tre perché convinta che i due fossero anime gemelle. La Flachi ci aveva visto giusto tanto che per Garrone è stato un colpo di fulmine. Più diffidente la Clerici, che si è fatta corteggiare per oltre tre mesi prima di lasciarsi andare completamente.