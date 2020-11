Periodo splendido per Antonella Clerici. La 57enne è tornata in tv – dopo diversi mesi lontana dal piccolo schermo – mentre prosegue a gonfie vele la sua storia d’amore con Vittorio Garrone. La relazione va avanti da quasi cinque anni e i due sono più uniti e affiatati che mai. Per amore Antonellina ha lasciato Roma e si è trasferita in Piemonte, nella grossa tenuta del compagno.

Una scelta di cui Antonella Clerici non si è mai pentita. Oggi è serena e felice nella sua casa nel bosco ed è contenta di fare la pendolare tra il Piemonte e la Lombardia per i suoi due nuovi programmi tv: È sempre mezzogiorno e The Voice Senior. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo la Clerici ha spiegato come vanno le cose con la sua grande famiglia allargata.

Antonella Clerici è mamma di Maelle, avuta undici anni fa dall’ex compagno Eddy Martens. Vittorio Garrone, invece, ha tre figli ormai grandi nati da un precedente matrimonio. Ebbene, a detta di Antonella con i ragazzi di Garrone c’è grande feeling e affiatamento. Tanto che vivono tutti insieme nella stessa villa. Una grande famiglia che da mesi vive in isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Con noi vivono Maelle e i figli di Vittorio, Luca, Agnese e Beatrice, e adesso c’è anche il fidanzato di quest’ultima. Siamo un gruppo in cui uno fa bene all’altro. Fra tornei di burraco, partite a Monopoli e passeggiate all’aria aperta il tempo passa senza far pesare l’isolamento. Io adoro la mia grande famiglia”

E sull’intimità con Vittorio Garrone Antonella Clerici ha confidato:

“L’intimità è fatta anche di amorosi sensi. Io e Vittorio camminiamo da soli nel bosco, parliamo tanto, abbiamo grande confidenza e siamo un incastro perfetto. Poi, certo, non è che dormiamo con i figli, per fortuna abbiamo una casa grande…”

Nonostante la sintonia e la complicità, per ora, Antonella Clerici e Vittorio Garrone non fanno progetti matrimoniali. Entrambi hanno alle spalle dei grossi fallimenti – la presentatrice è stata sposata addirittura due volte – e preferiscono andarci cauti.

Chi è Vittorio Garrone

Classe 1966, Vittorio Garrone è proprietario con i due fratelli dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro. È stato sposato a lungo con una donna sudamericana, dalla quale ha avuto tre figli ormai grandi. Garrone, tra l’altro laureato in Scienze Politiche con indirizzo Economico-Internazionale, ama viaggiare e ha vissuto per tanti anni in Sud America, dove ha per l’appunto conosciuto l’ex moglie. Il compagno di Antonella Clerici ama poi l’arte e l’equitazione. È stata proprio la passione per i cavalli ad unire la coppia: la conduttrice è una cavallerizza provetta, mentre Garrone possiede l’Allevamento Basini.