Antonella Clerici: il rapporto con l’ex Eddy e con i figli del compagno Vittorio

Antonella Clerici a Verissimo: in che rapporti è oggi con Eddy Martens e il legame con i figli del compagno Vittorio Garrone

Prima volta a Verissimo per Antonella Clerici. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice ha parlato dei recenti problemi in Rai ma pure della sua intensa vita privata. Che è costellata da grandi affetti quali la figlia Maelle, che oggi ha dieci anni, e il nuovo amore Vittorio Garrone, per il quale la presentatrice ha cambiato vita e ha lasciato l’impegno quotidiano con La prova del cuoco. Ma nella vita di Antonellina c’è anche Eddy Martens, l’ex animatore incontrato durante un viaggio all’estero e padre di Maelle. I due, dopo un addio burrascoso, hanno ritrovato una sintonia grazie alla nuova compagna di Eddy, Carmen.

Antonella Clerici ringrazia la nuova compagna di Eddy Martens

“Io e Eddy oggi abbiamo un buon rapporto, grazie soprattutto alla sua nuova compagna. Carmen mi piace molto e dico sempre ad Eddy di tenersela stretta. Lei spesso media tra di noi”, ha raccontato Antonella Clerici a Verissimo. Tra i suoi amori passati, la conduttrice è rimasta in buoni rapporti pure con l’ex marito Sergio, con il quale è stata sposata dal 2000 al 2005. “Ci sentiamo ancora oggi, non mi piace fare le vacanze insieme con gli ex ma mi piace mantenere un rapporto cordiale”, ha puntualizzato Antonella che dal 1989 al 1991 è stata invece sposata con il giocatore di basket Pino Motta. “All’epoca ero troppo giovane, avevo 26 anni. Sognavo di uscire fuori di casa, di indossare l’abito bianco, ma non ha funzionato”, ha sottolineato.

Antonella Clerici ha un buon legame con i figli di Vittorio Garrone

Oggi Antonella Clerici è legata a Vittorio Garrone, per il quale ha lasciato Roma ed è andata a vivere nelle campagne piemontesi. Tra i progetti della coppia c’è sicuramente il matrimonio ma non subito: per il momento preferiscono godersi senza stress il loro rapporto. Intanto Antonella ha instaurato un buon legame con i tre figli che Garrone ha avuto dall’ex moglie. “Loro vivono a Milano ma avevo timore che non venissero più nella casa di campagna del padre dove ora ci sono io. Invece l’estate scorsa sono venuti spesso e si sono comportati come sempre, consci che quella è anche casa loro. Tutto questo è bellissimo“, ha ammesso la Clerici.