Antonella Clerici a Verissimo: le dichiarazioni in onda sabato 14 settembre 2019

Prima volta a Verissimo per Antonella Clerici. La conduttrice è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 14 settembre. La Clerici ha parlato del momento difficile che sta vivendo in Rai, dove è stata messa un po’ da parte. Nei palinsesti della nuova stagione non c’è alcun programma seriale della Clerici (è stato cancellato anche lo show Sanremo Young) e Antonella si è dovuta accontentare di qualche prima serata televisiva, come l’imminente Zecchino d’Oro. Una situazione che sta facendo soffrire parecchio la 56enne, che ha un contratto con l’azienda pubblica fino al prossimo giugno.

Cosa ha detto Antonella Clerici durante l’intervista a Verissimo

“Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti”, ha ammesso Antonella Clerici a Verissimo. “Alla fine però ho pensato che è giusto così. Mi fermo, rifletto e magari mi vengono delle idee che quando ero presa con la frenesia della vita televisiva non mi venivano. Per cui tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure”, ha aggiunto. La Clerici ha provato a spiegare la situazione che sta vivendo e ha lanciato pure qualche frecciatina.

Le ultime dichiarazioni di Antonella Clerici sulla questione Rai

“La Rai è un’azienda che amo molto. Sono 34 anni che sono lì e negli anni si avvicendano spesso tante persone, e non puoi piacere a tutti. Arriva magari un direttore che ama di più altre persone, che cerca un po’ di metterti nell’angolo, è normale. Poi penso, perché? Non è che vedo fenomeni. La mia esperienza secondo me è ancora molto importante. Anche perché io non chiedevo molto. Ho chiesto solo di fare le cose che già facevo. Mi ero già tolta dal quotidiano. C’è stato tutto questo gran caos per delle banalità, per dei dispetti”, ha puntualizzato.

Antonella Clerici pronta a dire addio alla Rai per Mediaset?

Proprio per via di questa situazione di stallo con la Rai, Antonella Clerici non esclude il trasferimento ad un’altra azienda televisiva. Già gli scorsi mesi la presentatrice è stata corteggiata da alcune emittenti, tra cui proprio Mediaset. Al momento, però, resta valido il contratto fino a giugno. “Istintuale come sono, quando succedono queste cose io vorrei buttare tutto e andarmene. Poi però mi sono detta di non fare scelte affrettate e di pensare bene a quello che voglio fare. Quello che conta sono i progetti e adesso penso ad un progetto che sia giusto per me e andrò dove lo potrò fare”, ha confidato.

Antonella Clerici a Verissimo ricorda l’amico Fabrizio Frizzi

A Verissimo Antonella Clerici ha ricordato l’amico Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Proprio la morte di Frizzi ha spinto Antonella a dedicarsi più alla vita privata, alla figlia Maelle e al nuovo compagno Vittorio Garrone. “Se penso a Fabrizio quando è venuto a trovarmi il giorno del mio compleanno, il 6 dicembre, e che dopo tre mesi lui non c’era più, ecco questa cosa mi ha forse fatto scegliere, ancora più velocemente, una vita più privata, più legata alle cose importanti della vita, perché per me è stato un vero choc. Quello che è successo a lui ha accelerato delle scelte che forse avrei dovuto fare con più calma, ma io non sono così. Ho fatto quello che mi sentivo in quel momento”, ha ricordato.