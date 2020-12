Antonella Clerici, il momento no in tv: cosa ha detto Mara Venier

La conduttrice di Domenica In riserva delle dichiarazioni di stima alla collega con la quale in passato ha avuto pesanti screzi

The Voice Senior è stato un successo in termini di ascolti. Il talent proposto da Rai Uno, ai nastri di partenza, non era assolutamente una garanzia di share. Anzi non in pochi, tra esperti e non, si attendevano numeri non entusiasmanti, suggeriti anche dal fatto che il format aveva già mostrato segni di ‘invecchiamento’ nelle precedenti edizioni. Invece le previsioni ‘funeste’ sono state smentite seccamente dai dati di ascolto. Infatti il programma guidato da Antonella Clerici ha raccolto dei numeri abbondantemente sopra le aspettative. Per Antonellina una doppia soddisfazione visto che arrivava da un periodo professionale tutt’altro che roseo, dettato da alcune frizioni con Viale Mazzini e persino lo spauracchio di essere messa in ‘panchina’ a tempo indefinito.

Sul successo dello show e sul periodo difficile attraversato dalla Clerici nei mesi scorsi si è pronunciata anche Mara Venier che durante la puntata di Domenica In in onda il 20 dicembre 2020, cogliendo l’occasione di fare un in bocca al lupo alla collega, così si è pronunciata:

“Sono molto felice per la mia amica Antonella, per voi e il programma ma soprattutto per Antonella che tornava da un periodo non eccellente. Sono felice per te, ti voglio bene e ti mando un bacio”.

Dello stesso avviso Gigi D’Alessio, giurato del talent. Anche il cantante ha rilasciato delle dichiarazioni a Domenica In, di cui è stato ospite: “Ha vinto The Voice Senior, ha vinto il format, la giuria, ha vinto soprattutto Antonella Clerici, Rai 1, gli addetti alle luci, tutti”.

Antonella Clerici e Mara Venier: da nemiche ad amiche, storia di una rivalità a lieto fine

Oggi tra Zia Mara e Antonellina c’è un ottimo rapporto professionale e di amicizia. Eppure non è stato sempre così. Anzi in passato le due conduttrici hanno avuto degli screzi pesanti. La Clerici è persino arrivata a definire la veneziana una persona “cattiva dentro”. Tale bordata giunse nel 2009, lungo le colonne di Vanity Fair. All’epoca la Clerici rilasciò un’intervista di fuoco in riferimento alla Domenica In in cui fu protagonista con Carlo Conti, Ela Weber e proprio Mara Venier. Usò toni e parole durissime su quest’ultima:

“… ero reduce da Domenica In con Conti, Weber e Venier, un’esperienza umanamente terribile, con Mara Venier non ci siamo prese. È una persona cattiva dentro. Stop”.

Oggi i dissapori sono stati abbondantemente superati e le due presentatrici sono riuscite ad imbastire un rapporto di fiducia, amicizia, rispetto e stima. Dalla serie: tutto bene quel che finisce bene…