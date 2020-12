Mara Venier, gaffe a Domenica In: la reazione di Zucchero è tutta da ridere

Zucchero torna in tv ospite da Mara Venier a Domenica In ed è subito ‘tv special’, come dire tv sana, buona, fatta di musica ‘vera’ e non di musica ‘polemica’ (vedi l’ultimo caso scatenato da Morgan, al secolo Marco Castoldi, contro il Festival di Sanremo e il suo direttore artistico Amadeus). Durante l’intervista, intervallata da esibizioni musicali ‘divine’ (Sugar si è collegato da Pontremoli, dove dimora quando non è in tour), l’artista ha conversato con la ‘Zia’ su diversi temi. E non poteva nemmeno mancare un momento estremamente esilarante, dove la padrona di casa è incappata in una gaffe tutta da ridere. Infatti anche Zucchero si è abbandonato in una scrosciante risata, evidentemente divertito dal siparietto creato inconsapevolmente dalla presentatrice.

Tutto è iniziato nel momento in cui il cantante ha detto alla Venier che lei sarebbe una persona perfetta da portare in un tour, in quanto riesce sempre a trasmettere positività, contentezza e felicità. “Questo è ciò di cui c’è bisogno”, ha aggiunto Sugar. Mara ha ringraziato in modo sentito e con una punta di imbarazzo, sostenendo che è uno dei complimenti migliori che abbia mai ricevuto. Poi si è avventurata in una battuta dal doppio senso e dal sapore dialettale romano. La ‘Zia’ è ‘cascata’ in modo inconsapevole ma tant’è… “Me carichi dove vuoi… guarda”, ha chiosato, felice di poter eventualmente partecipare a un tour.

Inutile dire che quel “Me carichi dove vuoi…” ha stimolato nell’immaginazione collettiva un doppio senso. Zucchero, che subito ha compreso l’antifona, è scoppiato a ridere di gusto. La conduttrice veneziana, capito lo spassoso scivolone, si è messa pure lei a sghignazzare. Quindi Sugar ha rinnovato l’invito: “Dal 20 di aprile 2021 dovremmo partire da Verona con il tour, Covid permettendo. Ci staremo fino al 2022… vieni”. “Siamo pericolosi insieme io e te”, la risposta sorridente della Venier. L’artista ha così piazzato una seconda battuta ridanciana.

Zucchero: “Sai che c’è un detto nel Rock and roll che così recita: ‘se è secco fumalo, se è liquido bevilo e se è bionda caricala sul furgone”. Altre risate. Il clima a Domenica In è stato confidenziale e spiritoso. Tra una chiacchierata e l’altra degli spezzoni live del repertorio di Sugar. Chicche musicali che hanno ristorato i timpani del pubblico di Rai Uno. Perché Zucchero è sempre Zucchero, inimitabile, artistico, geniale nella sua semplicità.