Domenica In, Costanzo contro Mara Venier: “Diamo una chance alla Ruta”

Maurizio Costanzo si schiera dalla parte di Maria Teresa Ruta. Nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip, dove è reclusa dallo scorso settembre, la madre di Guenda Goria ha espresso il desiderio di condurre Domenica In. Un sogno che potrebbe realizzarsi visto che Mara Venier ha annunciato che quella in corso sarà la sua ultima edizione. Dopo la confessione di Maria Teresa zia Mara ha però spento gli entusiasmi e via Instagram ha invitato la collega “a mettersi in fila”.

Di tutt’altro avviso il marito di Maria De Filippi che ha pubblicamente appoggiato l’ex moglie di Amedeo Goria. Tramite il settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica televisiva, Costanzo ha invitato i vertici Rai a dare una possibilità a Maria Teresa Ruta non appena uscirà dalla Casa più spiata d’Italia, dove è indubbiamente una delle protagoniste di questa edizione.

Queste le parole di Maurizio Costanzo:

“Al Grande Fratello Vip stiamo scoprendo una Maria Teresa Ruta divertente, leggera, sensibile e accogliente. Magari ci potrebbe stupire anche nel salotto tv che tiene compagnia ai telespettatori di domenica. Diamole una chance”

Il pensiero di Costanzo sarà d’aiuto a Maria Teresa? Di sicuro alla Ruta non manca l’esperienza: ha iniziato a lavorare come presentatrice negli anni Ottanta. Prima si è data da fare con i programmi sportivi, poi è passata a trasmissioni più leggere. L’ultima avventura risale al 2019, quando ha condotto per TeleNord Chef per passione.

Perché Mara Venier lascia Domenica In

Dopo tre anni di grande successo Mara Venier ha deciso di lasciare Domenica In per dedicarsi di più alla vita privata e al marito, l’ex produttore cinematografico Nicola Carraro. Quest’ultimo, in diretta tv, ha invitato il direttore di Rai Uno Stefano Coletta a non insistere con la moglie per una nuova edizione.

Sui social network, invece, Carraro ha elencato le sostitute ideali della moglie. Secondo Nicola per la prossima edizione di Domenica In sarebbero perfette Caterina Balivo, Antonella Clerici e Eleonora Daniele. Non ha escluso poi la possibilità di vedere un uomo alla guida del format e per questo ha fatto i nomi di Alberto Matano e Pierluigi Diaco.

“Tutti gli altri nomi non mi piacciono”, ha precisato sui social network Nicola Carraro, riferendosi implicitamente a Maria Teresa Ruta, che si è autocandidata al Grande Fratello Vip. Chi la spunterà? E zia Mara lascerà davvero la sua Domenica In?