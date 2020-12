Domenica In, Mara Venier stronca i sogni di Maria Teresa Ruta: l’intervento

By

Mara Venier, con il suo consueto stile spassoso, risponde a distanza a Maria Teresa Ruta che pochi giorni fa, al Grande Fratello Vip (reality Mediaset che attualmente la vede protagonista), ha dichiarato di nutrire il desiderio di poter condurre un giorno Domenica In. Immediatamente le parole della giornalista sono rimbalzate in rete, finendo all’orecchio di ‘Zia Mara’ che non si è lasciata sfuggire l’occasione di dire la sua. E, di fatto, seppur con un’alta dose di simpatia, ha stroncato i sogni della Ruta.

“Me sa che c’è la fila”, ha chiosato in romanesco la Venier tra le sue Stories Instagram, commentando il titolo di un articolo che riportava le esternazioni di Maria Teresa relative alla sua voglia di saltare in sella a Domenica In. Mara ha concluso con un affettuoso “ti adoro” indirizzato alla collega.

Insomma, nessun attrito tra le due ma pure una verità o forse due: la conduttrice veneziana, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, alla fine di questa stagione lascerà il timone del pomeriggio di Rai Uno. Li stessa ne ha spiegato i motivi in diverse occasioni, raccontando che vuole dedicarsi maggiormente ai propri affetti e alla propria famiglia.

Altra cosa sicura è che la trasmissione, dopo che la medesima Venier l’ha riportata agli antichi fasti con ascolti record, è assai appetibile e fa gola a molti. A chi passerà il testimone la ‘Zia’? Pare non alla Ruta.

Maria Teresa Ruta e la volontà di prendere le redini di Domenica In

A incentivare la concorrente del GF Vip sulla volontà di poter condurre Domenica In ci ha pensato Cristiano Malgioglio. Il paroliere, new entry della Casa più spiata d’Italia, ha ‘intervistato’ la giornalista chiedendole di raccontare aneddoti e progetti futuri circa il piccolo schermo. In un simile contesto Maria Teresa si è sbottonata.

Ha quindi ricordato con piacere gli anni passati a lavorare a La Domenica Sportiva, un periodo in cui ha potuto conoscere grandi campioni e atleti. Non solo, grazie al programma la Ruta ha dichiarato di aver potuto vincere “cinque Telegatti”. “Ero la donna dell’anno – ha aggiunto -, era una cosa incredibile (…) Invece nell’altro periodo che era il mattino di Canale 5 (conduceva Vivere Bene, ndDM)) mi è piaciuto tanto”. Infine la confessione su Domenica In: “Vorrei farla, ma finché c’è Mara Venier…”