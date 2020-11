Caduta Libera: mistero botola e clausola segreta. Parla Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è un personaggio fortissimo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Molti la vorrebbero vincitrice del programma, infatti ha conquistato i telespettatori italiani con la sua esuberanza e per il suo sorriso che veste ogni giorno. Inoltre, grazie al legame con la figlia Guenda Goria, ha portato in trasmissione la naturalezza e semplicità del rapporto mamma e figlia, non senza tuttavia averne messo in luce anche le criticità.

Durante il percorso al Grande Fratello Vip, infatti, la Ruta non ha nascosto di aver affrontato molte complicanze nella sua vita. Prima fra tutte il divorzio con l’ex marito Amedeo Goria e le sue scappatelle. Come anche la preoccupazione di non essere abbastanza presente per i suoi figli, in particolare con Gian Amedeo. Maria Teresa, dunque, ha conquistato l’affetto dei telespettatori per la sua spontaneità e sincerità, anche nell’affrontare questioni private e sensibili. Ad oggi sembra però aver trovato il suo equilibrio con il fisioterapista Roberto Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015.

Recentemente la showgirl è tornata sotto i riflettori in seguito a delle rivelazioni che hanno acceso la curiosità del pubblico italiano. Infatti, in una conversazione con Giulia Salemi sono uscite fuori delle chicche sul programma condotto da Gerry Scotti, “Caduta Libera”. Come tutti sanno, la trasmissione è celebre per la cosiddetta botola, quella in cui cade chi non riesce a dare la risposta giusta nel tempo prestabilito dello show game.

Sia la Salemi che la Ruta hanno partecipato a loro tempo al programma come concorrenti. Mentre Giulia raccontava della sua esperienza, la showgirl si è intromessa: non appena l’influencer ha citato proprio la botola, Maria Teresa le ha ricordato una particolare clausola del programma in cui si afferma che i concorrenti non possono assolutamente svelare cosa ci sia sotto.

Ecco le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta, riportate da Biccy: “C’era scritto. Non puoi rivelare nulla: per contratto non possiamo dire cosa c’è sotto la botola, né quanto è alta”. La Ruta, inoltre, ha raccontato la sua avventura nel programma. Ha dichiarato che il vuoto d’aria mentre cadi si sente eccome. La conduttrice ha ricordato che in quell’occasione portava la gonna e di come questa si sia alzata completamente per la velocità di caduta.

Inoltre, ha confermato che al programma possono partecipare solamente gli under 60 proprio per la questione della caduta e della botola e ha concluso: “Ti fanno una piccola assicurazione in caso di incidente, ma non vogliono rischiare”.