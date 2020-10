Maria Teresa Ruta in lacrime: “A 20 anni hanno tentato di violentarmi”

Dolorosa confessione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata in camera da letto con Tommaso Zorzi, lontano da tutto e da tutti, la bionda conduttrice ha ricordato uno spiacevole episodio della sua giovinezza. Quando aveva appena venti anni qualcuno ha tentato di violentare la Ruta. Un aneddoto che la diretta interessata ha cercato di cancellare del tutto ma che improvvisamente è tornato a galla. La 60enne ha però confidato al web influencer che non è stato facile superare quel dramma, tanto che la prima volta che è andata a letto con un uomo è stata all’età di 24 anni. Una prima volta speciale, avvenuta con Amedeo Goria, noto giornalista con il quale Maria Teresa è stata sposata dal 1987 al 2004. Da questo lungo matrimonio sono nati due figli: Guenda e Gian Amedeo. Dal 2006 la Ruta è legata al fisioterapista Roberto Zappulla, con il quale è convolata a nozze nel 2015.

Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta racconta della tentata violenza

“Sono fortunata, ho dei figli fantastici che sono felici, ho una casa, una mamma, un fratello, una famiglia stupenda quindi… Ma non si può volere tutto nella vita però ho questo vuoto che mi porto dentro”, ha dichiarato Maria Teresa Ruta, raccontando poi di quando Maurizio Costanzo le ha consigliato tempo fa di andare in analisi. Un suggerimento che la Ruta ha sempre respinto: la gieffina preferisce dimenticare e andare avanti. “ Non voglio sapere cosa è successo nel mio passato. Io mi dimentico tutto quello che di brutto può essere successo, non voglio sapere “, ha dichiarato Maria Teresa Ruta prima di svelare a Tommaso Zorzi quel vuoto che ormai la tormenta da anni e che è riaffiorato nel bunker di Cinecittà. “ Dopo che hanno tentato di stuprarmi a vent’anni, io ho fatto l’amore la prima volta a ventiquattro con il papà di Guenda. Quattro anni ci ho messo per cercare di superare la cosa. Io non lo avevo detto a nessuno “, ha balbettato la presentatrice senza riuscire a trattenere le lacrime. La regia del Grande Fratello Vip ha poi staccato l’inquadratura, forse per tutelare il delicato momento di Maria Teresa.

Grande Fratello Vip: Maria Teresa Ruta ha chiesto scusa a Matilde Brandi

Qualche ora prima di lasciarsi andare a intime rivelazioni con Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta ha chiesto scusa a Matilde Brandi per il modo in cui ha svelato a tutti dei loro “problemi di lavoro”. Più che problemi incomprensioni: la Ruta si è ritrovata a condurre in passato un programma che inizialmente era stato affidato alla ballerina e coreografa. I toni di Maria Teresa non sono piaciuti agli altri concorrenti, tanto che l’ex vincitrice di Pechino Express è finita in nomination insieme all’attrice Myriam Catania e alla soubrette Stefania Orlando.