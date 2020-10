Parla Maria Teresa Ruta: tradimenti di Amedeo Goria e fine del matrimonio

Continua a imperversare il gossip attorno al Grande Fratello Vip 5, che come al solito si manifesta come una trasmissione multiforme e ‘sconfinata’, che non solo coinvolge i concorrenti impegnati direttamente nel reality ma provoca anche interesse su una serie di persone esterne correlate a essi. L’ultimo caso riguarda Amedeo Goria, noto giornalista televisivo e sportivo nonché ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda. Ad accendere i riflettori sull’uomo è stata l’ex moglie, che chiacchierando con la modella brasiliana Dayane Mello e con Pierpaolo Pretelli, ha confidato di essere stata ripetutamente tradita. Se così non fosse stato, ha sempre riferito la Ruta, il rapporto probabilmente non si sarebbe concluso.

“Siamo stati insieme quattordici anni, ma se non mi avesse tradita staremo ancora insieme”, ha spiegato Maria Teresa aggiungendo che Amedeo “purtroppo era sempre fuori per lavoro”. “Io ho perdonato tante volte perché non volevo capire”, ha chiosato. La modella sudamericana ha voluto scavare più a fondo, chiedendo alla conduttrice se fosse felice in quel periodo della sua vita. “Ero molto innamorata, mi faceva molta tenerezza, era un uomo molto insicuro e l’ho corteggiato io per prima”, la risposta della Ruta

Anche l’ex velino di Striscia la Notizia, Pretelli, si è parecchio incuriosito alla storia. “Caspita, avete salvaguardato i bambini anche”, ha commentato con stupore e apprezzamento. Maria Teresa ha sorriso, sottolineando che oltre a ciò, dopo il naufragio matrimoniale, è divenuta amica dell’ex marito. Nelle scorse ore, sulle vicende del GF Vip, è intervenuto proprio il giornalista, in particolare sul caso riguardante la frequentazione tra Guenda e Telemaco Dell’Aquila. Parole dure quelle usate da Goria sulla vicenda e nei confronti della figlia:

“Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio”.

Guenda Goria e Telemaco, il caso scoppiato al Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore, ha tenuto banco il ‘triangolo’ a distanza con protagonisti Guenda Goria, Telemaco e Olga, la moglie (o ex?) di quest’ultimo. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, intervenuto da Barbara d’Urso nella trasmissione Mediaset Pomeriggio 5, ha fatto sapere che in questo momento l’uomo e Olga si troverebbero insieme (la coppia o ex ha anche una figlia) e che lui, circa la frequentazione con Guenda, avrebbe avuto dei ripensamenti. Insomma, pare che Telemaco stia cercando di capire se riallacciare con Olga oppure no. Come prenderà tale notizia la figlia di Maria Teresa Ruta?