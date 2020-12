Mara Venier non lascia Domenica In: le parole del direttore di Rai Uno

Pensione rimandata, Mara Venier resta a Domenica In. A farlo sapere il direttore di Rai Uno Stefano Coletta in un’intervista concessa al Corriere della Sera. Oltre a non mollare il suo programma di punta zia Mara potrebbe condurre altri format. Coletta, infatti, è intenzionato a “sfruttare” al massimo le potenzialità della Venier, una delle presentatrici più empatiche e stimate del piccolo schermo.

Queste le dichiarazioni di Stefano Coletta sul futuro di Mara Venier in tv:

“Mara Venier lascia Domenica In? Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare. Sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire. Anzi mi piacerebbe pensare Mara anche in altri progetti”

Non sono chiari i probabili nuovi progetti per Mara Venier oltre Domenica In. L’ex opinionista Mediaset doveva condurre Lo Zecchino d’Oro 2020 insieme a Carlo Conti ma a causa dell’emergenza Coronavirus l’evento è slittato al prossimo anno.

Al momento non ci sono conferme dalla diretta interessata ma al settimanale Oggi la 70enne ha ammesso di non aver deciso del tutto cosa fare del suo futuro. Mara vorrebbe “staccare la spina” per dedicarsi al marito, l’ex produttore cinematografico Nicola Carraro ma ha paura di annoiarsi senza l’amato lavoro.

Qualche giorno fa, sui social network, Carraro ha addirittura elencato le sostitute ideali della moglie. Secondo Nicola per la prossima edizione di Domenica In sarebbero perfette Caterina Balivo, Antonella Clerici e Eleonora Daniele.

L’ex suocero di Simona Ventura (che ha avuto una storia di ben sette anni con Gerò Carraro) non ha escluso poi la possibilità di vedere un uomo alla guida del format e per questo ha fatto i nomi di Alberto Matano e Pierluigi Diaco, entrambi molto amici di Mara Venier.

Per avere la conferma definitiva non resta che attendere il prossimo giugno, quando si concluderà la stagione in corso di Domenica In. La terza consecutiva per Mara Venier, che ha riportato il programma agli antichi fasti dopo le deludenti conduzioni di Paola Perego, Pippo Baudo e Cristina Parodi.

Grazie a Mara Venier Domenica In è tornata a vincere la sfida degli ascolti tv della domenica pomeriggio contro Barbara d’Urso e il suo Domenica Live. Una situazione che ha creato più di qualche attrito tre le due presentatrici, da tempo amiche e confidenti.