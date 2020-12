Mara Venier, addio Domenica In: dietrofront. Lo zampino di Maria De Filippi

Una lunga storia d’amore quella tra Mara Venier e Domenica In: sembra proprio che l’una non può fare a meno dell’altra. Motivo per cui a inizio stagione tv, quando la signora della domenica aveva deciso si annunciare il suo addio al programma che l’ha resa celebre, si è scatenato un putiferio.

Sul web tutti hanno iniziato a pensare a un’ipotetica sostituta, ma tutti sono stati d’accordo nel dire che sarebbe più logico cambiare categoricamente il format. Continuare Domenica In senza “Zia Mara” sarebbe probabilmente un suicidio annunciato per Rai 1.

Ma tutto è ancora da decidere e a essere del tutto incerta è proprio la Venier che, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi in coppia con Maria De Filippi, annuncia tutto il contrario di ciò che disse a settembre.

Per Mara, infatti, il pensiero di lasciare e ritrovarsi alla domenica pomeriggio senza nulla da fare la rende del tutto inquieta.

“Se dovessi pensare che l’anno prossimo sto a casa sul divano a guardare la tv con Nicola, mi prende un colpo. Sono troppo abituata a lavorare”.

Quasi un’ammissione di debolezza: la Venier senza la sua Domenica In non riesce proprio a stare. È vero, non è più una ragazzina, gli anni di lavoro alle spalle si fanno sentire, l’arrivo dei nipoti ha rivoluzionato la sua routine. Ma è la stessa amica Maria De Filippi a farle confessare che una come lei, così attiva, solare, vicina al pubblico, non può abbandonare la trasmissione che l’ha resa celebre.

“Lei dice così, poi però dopo un po’ che sta col nipotino capisce che c’è anche altro, come è giusto che sia” – afferma la De Filippi. “Mara non deve smettere di fare Domenica In. Si diverte troppo“- chiosa l’amica.

Il marito della Venier appoggia il suo abbandono?

Di parere leggermente differente è, invece, il marito, Nicola Carraro, che ha più volte dichiarato di essere d’accordo con un suo eventuale abbandono della trasmissione di Rai 1.

Di recente proprio il produttore milanese, attraverso il suo profilo Instagram, aveva aperto un sondaggio ai follower chiedendo loro a chi avrebbero affidato la conduzione di Domenica In se Mara avesse deciso di lasciare definitivamente.

Carraro in quell’occasione non le ha di certo mandate a dire. Ha espresso notevoli apprezzamenti nei confronti di alcune conduttrici, amiche della coppia, come Eleonora Daniele, Antonella Clerici e Caterina Balivo. Ma le idee della zia nazionale sembrano adesso cambiate nuovamente.

Nonostante senta molto la responsabilità del programma che conduce e la fatica, che in questi ultimi tre anni si è fatta sentire anche di più. Il pensiero che per il quarto anno consecutivo ritroveremo Mara Venier padrona di casa della domenica pomeriggio di Rai 1 si fa sempre più concreto.