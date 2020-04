Anticipazioni Una Vita, Ursula torna cattiva? Il legame con Genoveva

Ursula torna cattiva in Una Vita: anticipazioni italiane: la sua alleanza con Genoveva

Ebbene sì! Ursula torna cattiva nelle prossime puntate di Una Vita! Le anticipazioni annunciano che la Dicenta inizia ad avere un rapporto molto stretto anche con Genoveva. Il pubblico dovrà prestare attenzione a questa amicizia, che nasce in modo inaspettato. Il motivo? Il legame tra Ursula e la Salmeron segna una svolta ad Acacias. Da questo momento, avvengono diversi colpi di scena per i telespettatori, ma anche per gli stessi abitanti del ricco quartiere. Al momento, vediamo la Dicenta come una persona molto dolce, alla ricerca di affetto. Appare pronta a tutto pur di far felici le persone che le danno ospitalità. A salvarle la vita, qualche mese fa, è stato Telmo, il quale l’ha accolta nella sua dimora. Ursula è stata costretta ad abbandonare gli abiti da signora e a trasformarsi in una domestica. Ora, in questa nuova stagione della soap, è l’istitutrice di Mateo, il figlio di Lucia.

Una Vita anticipazioni: Ursula decide di riprendersi la sua posizione ad Acacias

Vi avevamo già rivelato che Ursula sarebbe diventata l’istitutrice del figlio di Lucia. La Dicenta ha instaurato un rapporto molto stretto con la Alvarado. Tra qualche giorno, vedremo la cugina di Celia raccontare un suo grande segreto all’ex dark lady di Acacias. Ma il pubblico, ben presto, vedrà Ursula tornare a essere un personaggio cattivo nella soap! La bontà che oggi notiamo in lei sparisce con il passare del tempo. Precisamente assisteremo a questo grande cambiamento quando sia Lucia che Samuel perdono la vita. Telmo lascia Acacias e lei si ritrova come costretta a trovare la soluzione giusta per riprendere la sua posizione tra i vicini. Per ottenere ciò si allea proprio a Genoveva!

Anticipazione Una Vita, Ursula e Genoveva: un’alleanza che sconvolge il quartiere di Acacias

Genoveva e Ursula instaurano un rapporto stretto, secondo le anticipazioni italiane di Una Vita. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 vedremo la Dicenta desiderosa di vendetta nei confronti dei vicini e la Salmeron ha il suo stesso scopo! Entrambe vorrebbero vendicarsi contro gli abitanti di Acacias, che hanno mostrato loro solo disprezzo e indifferenza. Vi anticipiamo che questa alleanza crea davvero tantissimi problemi nel ricco quartiere!